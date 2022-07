Angel Yeast s'associe à PhaBuilder pour ouvrir une usine PHA

Le PHA est un polyester produit naturellement par des micro-organismes. Les propriétés biodégradables et biocompatibles du PHA en font un matériau très recherché dans des domaines tels que le matériel biomédical et les matériaux d'emballage biodégradables.

« Cette collaboration avec PhaBuilder marque une étape importante et un pas en avant significatif pour Angel Yeast dans le domaine de la biologie synthétique. Chez Angel Yeast, nous sommes très attachés à l'innovation et à l'exploration de nouveaux paysages dans l'industrie. Ce projet s'inscrit également dans le cadre de nos efforts pour devenir une société de biotechnologie internationale et professionnelle », a déclaré Tao Xiong, président d'Angel Yeast.

Il a ajouté que ce partenariat devrait permettre de créer une nouvelle entreprise dans le domaine de la bioéconomie, d'alimenter l'innovation dans le domaine de la biologie synthétique et de favoriser l'expansion du marché mondial.

Guoqiang Chen, le fondateur de PhaBuilder, a ajouté qu'en travaillant avec Angel Yeast sur cette initiative, des avancées majeures ont été réalisées pour convertir les percées technologiques en programmes industriels pour la biologie synthétique.

« La nouvelle ligne de production de PHA d'une capacité de 30 000 tonnes apportera certainement des technologies plus avancées, de nouveaux services et produits pour l'industrie et les consommateurs. Elle permettra également de créer un mode de vie plus écologique. Nous sommes ravis que cela se produise », a déclaré Chen.

Outre la biologie synthétique, Angel Yeast a également exploré le développement de pointe de l'agriculture biologique. Selon l'entreprise, elle va s'engager dans un projet de production d'aliments pour animaux par fermentation biologique. Angel Yeast investira quelque 120 millions de yuans pour construire le centre de fabrication d'une capacité annuelle de 50 000 tonnes.

Le projet devrait démarrer en août 2022 et s'achever en septembre de l'année suivante. L'un des points forts du projet est qu'il utilise les drêches sèches de distillerie avec solubles (DDGS) comme matière première pour produire des produits de culture de levure. En tant que nouvelle catégorie, les produits de culture de levure diversifieront la gamme de produits de nutrition animale de l'entreprise.

