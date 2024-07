Angel Yeast s'associe à ffit8 pour lancer une barre protéinée au nougat et un en-cas protéiné au nougat

SHANGHAI, 2 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), un leader mondial de la fabrication de levure, s'associe à la marque d'aliments sains ffit8 pour dévoiler deux produits innovants : la barre protéinée au nougat et l'en-cas protéiné au nougat. Ces nouvelles offres, qui intègrent les protéines d'Angel Yeast, ont été présentées lors du 2024 Food & Beverage Innovation Forum (FBIF 2024), qui s'est déroulé du 25 au 27 juin à Shanghai, en Chine.

FBIF 2024 est le premier salon professionnel de l'industrie de la restauration et de la gastronomie dans la région Asie-Pacifique, attirant plus de 900 entreprises et marques de premier plan et 47 000 visiteurs du monde entier.

Inspirés du nougat chinois traditionnel, ces nouveaux produits conservent le goût crémeux classique et la texture moelleuse tout en utilisant un mélange de guimauve sans sucre afin de proposer une option plus saine. La protéine de levure Angel Yeast apporte une saveur de fermentation unique, qui se mélange parfaitement avec les protéines de soja et de lactosérum pour améliorer les barres.

Le nougat protéiné ne contient que 1,5 % de sucre, soit nettement moins que le nougat ordinaire, et fournit 7,6 fois plus de protéines que le lait cru et 3,7 fois plus de fibres que la norme nationale, ce qui en fait un produit idéal pour les enfants et les personnes âgées.

Protéine de levure : une nouvelle ère dans la nutrition

La solution protéique alternative d'Angel Yeast offre des avantages nutritionnels et économiques significatifs. Alors que les coûts de la protéine de lactosérum ont augmenté, la protéine de levure, extraite de la levure de bière naturelle, peut être produite en continu et contient les huit acides aminés essentiels.

La protéine de levure présente une teneur en acides aminés totaux de 47 % supérieure à celle du lactosérum et des protéines d'origine végétale, et une teneur en protéines de 80 % avec un taux d'utilisation de 96 %.

Cette protéine est aujourd'hui largement utilisée dans la viande végétalienne, les saucisses hyperprotéinées, le fromage végétalien, les boissons lactées, les repas surgelés, les en-cas, la pâtisserie, les barres protéinées, les aliments fonctionnels et la nutrition sportive, ce qui témoigne de son vaste potentiel.

« La protéine de levure, en tant que nouvel ingrédient alimentaire, révolutionne la compréhension de l'industrie des nutriments de fermentation. Notre collaboration avec ffit8 introduit rapidement cette protéine innovante auprès des consommateurs, et nous prévoyons d'autres partenariats et succès qui amélioreront encore l'industrie alimentaire », déclare Li Ku, directeur général adjoint du Centre de nutrition des protéines de levure et de la technologie des arômes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2452658/Angel_Yeast_Joins_HandsPartners_with_Ffit8_to_Launch_Nougat_Protein_Bar_and_Protein_Nougat_Snack.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg