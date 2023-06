Angel Yeast s'associe à PhaBuilder pour élargir les applications de la biologie synthétique avec le lancement de la coentreprise PHA Factory

YICHANG, Chine, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SHA:600298), le premier fabricant mondial de levure, et Beijing PhaBuilder dans le cadre d'une coentreprise, Hubei PHAngel Biotechnology, ont récemment mis en chantier une grande ligne de production de polyhydroxyalcanoates (PHA) dans la province de Hubei. Début juin, les deux partenaires ont organisé une cérémonie de lancement pour marquer l'événement et l'ouverture du premier parc industriel de biologie synthétique (SynBio) du Hubei. Des académiciens de l'Académie chinoise des sciences, des représentants du gouvernement, des cadres d'Angel Yeast, de PhaBuilder et de Siemens Chine étaient présents.

All esteemed guests gathered to witness the launch of the venture PHA factory.

L'usine de PHA, située dans la ville de Yichang, a une capacité de production de 30 000 tonnes et est la plus grande ligne de production de PHA construite avec la biotechnologie industrielle de nouvelle génération (NGIB) dans le monde. Les PHA sont des polyesters produits naturellement par des micro-organismes. Leurs propriétés biodégradables et biocompatibles en font des produits très recherchés dans des domaines tels que les matériaux biomédicaux et les matériaux d'emballage biodégradables. Le secteur SynBio, qui est déjà une tendance dans le domaine de la biotechnologie, a connu une croissance rapide grâce aux technologies de pointe et à la demande croissante d'applications SynBio.

Zhang Xu, directeur adjoint du département des stratégies et des investissements d'Angel Yeast, a déclaré : « Nous avons intensifié nos efforts dans le domaine de la biologie synthétique et de ses applications, et l'ouverture de l'usine de PHA est une étape majeure et un pas en avant significatif pour Angel Yeast dans le domaine de la biologie synthétique. Elle s'inscrit dans le cadre de notre engagement en faveur du développement durable et alimentera le développement de l'industrie manufacturière verte et à faible émission de carbone. »

Outre l'usine de PHA, Angel Yeast a mis en place un plan stratégique pour la biologie synthétique. Il vise à construire une plateforme de services complète répondant aux besoins des sociétés de biotechnologie lorsqu'elles transforment et commercialisent les produits SynBio. L'entreprise saisira également les opportunités en aval et recherchera activement des partenaires de coopération présentant des avantages complémentaires en matière de technologie, de produits, de canaux et d'image de marque. Elle encouragera l'application de la biologie synthétique dans des domaines tels que les soins de santé, la préservation de la biodiversité et les produits pharmaceutiques.

Selon les données de CB Insights, la taille du marché mondial de la biologie synthétique devrait atteindre 18,9 milliards de dollars américains d'ici 2024. En Chine, comme l'a souligné Deng Zixin, académicien de l'Académie chinoise des sciences et professeur à l'université Jiao Tong de Shanghai, les technologies de la biologie synthétique progressent rapidement vers des applications pratiques et industrielles, de sorte qu'il est vital que divers secteurs et industries collaborent pour propulser son développement vers de nouveaux sommets.

