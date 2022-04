Angel Yeast va intensifier ses efforts en faveur du développement durable en écho au Jour de la Terre 2022

« Chez Angel Yeast, nous fournissons des produits fiables et de qualité à plus de 160 pays. En parallèle, nous suivons un mode d'activités 'vert' et faisons toujours des questions environnementales une priorité absolue. Alors que nous célébrons le Jour de la Terre, nous nous engageons à 'investir' dans des projets et des plans plus substantiels pour contribuer à un avenir prospère et durable », a affirmé Minghua Xiao, directeur général d'Angel.

En 2021, Angel Yeast a investi 513 millions de yuans pour la protection de l'environnement. Sa prochaine étape est d'intensifier ses efforts pour atteindre les objectifs de durabilité en mettant l'accent sur l'innovation technologique, la réduction des émissions et l'énergie propre.

Innovation technologique

L'objectif est d'utiliser l'innovation technologique pour avoir un processus de fabrication propre, sans pollution et respectueux de l'environnement. Pour y parvenir, Angel Yeast a injecté 475 millions de yuans dans la recherche et le développement en 2021. Elle a également mis sur pied des usines intelligentes et « vertes » pour la production de levure, où toutes les lignes de production sont automatisées, afin d'augmenter leur efficacité et de réduire les émissions.

Énergie propre et réduction des émissions

Pour limiter et réduire les émissions de dioxyde de carbone, le monde a réduit sa dépendance aux combustibles fossiles en utilisant des énergies propres de substitution comme l'éthanol. La levure est un ingrédient clé dans la production industrielle d'éthanol et Angel Yeast est un important fournisseur de levure et de technologie de production d'éthanol. En outre, l'énergie propre a également été utilisée dans la production de levure chez Angel Yeast. Pour réduire la combustion du charbon dans les chaudières, Angel Yeast recycle le méthane des eaux usées. La quantité totale de méthane recyclé l'an dernier a atteint 16,89 millions de mètres cubes.

En 2021, Angel Yeast a réalisé 28 projets de transformation technologique visant à réduire les émissions, soit un total de 19 700 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone. L'entreprise utilise également un bouillon de fermentation de levure pour produire des engrais biologiques, favorisant ainsi le développement durable de l'agriculture.

Promouvoir un avenir sain et durable

Depuis de nombreuses années, Angel Yeast se consacre à faire progresser la technologie de la levure et la biotechnologie afin de promouvoir une agriculture durable et d'apporter une alimentation saine et nutritive à la population. Dans le secteur agroalimentaire et des boissons, Angel Yeast est un acteur de premier plan de la levure boulangère qui augmente la valeur nutritive et ajoute de la saveur aux aliments. Elle est également un fournisseur clé d'extrait de levure et a été activement impliquée dans les tendances pour une alimentation saine telles que l'étiquetage propre. En outre, les produits de levure Angel Yeast augmentent fortement l'efficacité de la matière première dans les brasseries et distilleries, mais améliorent également la saveur et la qualité. En matière de nutrition et de santé, elle a innové dans la technologie des protéines de levure pour offrir des alternatives aux protéines animales. En plus de nourrir les humains, Angel Yeast offre également des produits de levure qui peuvent être utilisés comme aliments pour animaux. Pour l'industrie de la fermentation biologique, elle fournit des solutions stables, hautement efficaces et sans pollution de ressources en azote organique.

À propos d'Angel Yeast

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients boulangers, les dim sum et les assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, les spiritueux distillés et les biocarburants, les enzymes, et des solutions pour la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale, et la nutrition microbienne. À l'heure actuelle, Angel Yeast dispose de 12 bases de production avancées internationales en Chine, en Égypte et en Russie, et fournit des produits et services à plus de 160 pays et régions du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1801561/Angel_Yeast.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

SOURCE Angel Yeast