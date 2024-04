Angel Yeast veröffentlicht Bericht zur sozialen Verantwortung von Unternehmen 2023

SHANGHAI, 29. April, 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast, (SH600298), der weltweit führende Hefehersteller, hat seinen CSR-Bericht 2023 (der "Bericht") veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet den Auftrag und die Vision des Unternehmens, die Fortschritte bei der internationalen Expansion, die intelligenten und digitalen Strategien, die Entwicklung von Patenten, die Bemühungen um soziale Verantwortung und die Initiativen für das Wachstum und die Entwicklung der Mitarbeiter.

Der Bericht beschreibt das Streben von Angel Yeast nach einer ausgewogenen und harmonischen Entwicklung mit den Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Natur sowie die unablässigen Bemühungen des Unternehmens, seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden und der Gesellschaft mit konkreten Maßnahmen etwas zurückzugeben.

Führend in der nachhaltigen Entwicklung für eine grünere Zukunft

Im Jahr 2023 hat Angel Yeast die Förderung einer saubereren Produktion fortgesetzt und alle Indikatoren für den Energieverbrauch und die Schadstoffemissionen gesenkt - der Gesamtenergieverbrauch pro Produkteinheit ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent gesunken, während gleichzeitig 190.100 Tonnen Kohlenstoff durch verschiedene Maßnahmen eingespart wurden.

Die Gruppe hat ihre Investitionen in den Umweltschutz erhöht und die bestehenden Kläranlagen optimiert. Durch die vollständige Installation energiesparender Anlagen und die Einführung von Technologien zur Energieeinsparung sowie zur Rückgewinnung von Abwärme und Druck hat sie ihre Ziele zur Energieeinsparung und Kohlenstoffreduzierung erreicht.

Angel Yeast überwacht aktiv seine Umweltauswirkungen durch manuelle Labortests, Auftragsüberwachung und Online-Methoden zur Erfassung von Abwasser-, Abgas- und Lärmemissionen.

Das Unternehmen legt großen Wert auf die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und führte im Jahr 2023 1.623 Sicherheitsschulungen für 104.481 Teilnehmer und 609 Notfallübungen mit 22.313 Teilnehmern durch. Darüber hinaus engagiert sich Angel Yeast für das soziale Wohlergehen, was durch den Erhalt der ECOVADIS-Zertifizierung für soziale Verantwortung im Dezember 2023 belegt wird.

Förderung einer gesunden Lebensweise durch Technologie und Innovation

Im Jahr 2023 investierte Angel Yeast 603 Millionen Yuan (83,31 Mio. USD) in die Forschung und Entwicklung, was einem Anstieg von 12,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen meldete 1.367 Patente in verschiedenen Bereichen an und verfügt über 159 gültige Erfindungspatente in China und 106 in Übersee sowie über 180 Gebrauchsmuster und 58 Geschmacksmuster.

Durch technologische Fortschritte bei der Auswahl der Hefestämme, der hocheffizienten Fermentation und dem komplexen enzymatischen Aufschluss konnte der Salzverbrauch um 20 % gesenkt werden. "Wir können das Unternehmen nicht ohne soziale Verantwortung weiterentwickeln. Angel Yeast wird auch in Zukunft an seiner Mission festhalten, Biotechnologie zu entwickeln und Innovationsarbeit zu leisten, indem wir hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten, größere Werte für unsere Kunden schaffen und der Gesellschaft durch gemeinnützige Programme etwas zurückgeben", sagte Xiao Minghua, GM von Angel Yeast.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://en.angelyeast.com/upload/files/2024/2023-angel-yeast-csr-report.pdf

