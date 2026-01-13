Angetrieben vom Kundenerfolg: Hyland wird im Rahmen des IDC 2025 Customer Satisfaction Award for Content and Experience Management ausgezeichnet

Hyland wurde für seine Innovationen und seinen außergewöhnlichen Kundennutzen im Bereich Content- und Experience-Management ausgezeichnet und hat damit neue Maßstäbe für Kundenzufriedenheit gesetzt

CLEVELAND, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, der Pionier der Content Innovation Cloud™, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit dem IDC's 2025 Customer Experience (CX) Award for Content and Experience Management Customer Satisfaction (Doc# US53879225, November 2025) ausgezeichnet wurde. Mit dieser Auszeichnung gehört Hyland zu den Anbietern mit den höchsten Bewertungen in der globalen CX Path-Umfrage von IDC, in der mehr als 200 Anbieter auf der Grundlage von Rückmeldungen von fast 2.900 Unternehmen weltweit bewertet wurden.

Der IDC CSAT Award hebt die Leistung von Hyland in mehr als 30 Kriterien der Kundenzufriedenheit hervor, darunter Produktinnovation, einfache Integration, Wertrealisierung und Kundensupport. Gemäß den Ergebnissen von IDC wurde Hyland in die Gruppe mit den höchsten Bewertungen für Anbieter im Bereich Content- und Experience-Management-Anwendungen eingestuft. Ihre Umfrage zeigte, dass Hyland kontinuierlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Kunden nannten die Fähigkeit des Unternehmens, innovative Funktionen wie agentenbasierte Automatisierung, erweiterte Analysen und nahtlose Ökosystemintegrationen bereitzustellen, als wichtige Faktoren für messbaren Geschäftswert.

„Kundenerfolg und das unermüdliche Streben nach Produktinnovation sind die Grundwerte von Hyland", erklärte Rob Kaloustian, Chief Customer Officer bei Hyland. „Diese Anerkennung ist ein starker Beweis dafür, dass unsere Content Innovation Cloud-Plattform und unsere agentenbasierten Automatisierungslösungen bedeutende und messbare Ergebnisse erzielen."

Die CX Path-Umfrage von IDC ergab, dass 72 % der Unternehmen planen, ihre Investitionen in Content- und Experience-Management-Anwendungen im nächsten Jahr zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf neuen Funktionen und innovativen Fähigkeiten liegt. Hyland behauptet seine Marktführerschaft durch regelmäßige Produktverbesserungen, transparente Roadmaps und erstklassigen Support, sodass Kunden sich sicher auf die sich wandelnden Geschäftsanforderungen einstellen können.

Weitere Informationen über Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter Hyland.com.

Informationen zu Hyland

Hyland ist der Pionier der Content Innovation Cloud und bietet Unternehmen mit seinen Lösungen, die umsetzbare Erkenntnisse liefern und die Automatisierung vorantreiben, umfassende Unternehmensintelligenz. Die Lösungen von Hyland genießen das Vertrauen von Tausenden von Unternehmen weltweit, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen. Sie bilden die Grundlage für ein vernetztes, agiles Unternehmen, in dem Teams die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um ihre Arbeitsweise und ihre Interaktion mit ihren Kunden neu zu definieren. Weitere Informationen über die Plattform und die Dienstleistungen von Hyland finden Sie unter Hyland.com.

Medienkontakt:

Jason Gerdon

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2627680/Hyland_Logo_New.jpg