La réussite des clients est le moteur de notre action : Hyland reçoit le Customer Satisfaction Award 2025 d'IDC pour la gestion du contenu et de l'expérience

Hyland a été récompensée pour son innovation et la valeur exceptionnelle qu'elle apporte à ses clients dans le domaine de la gestion du contenu et de l'expérience, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de satisfaction de la clientèle.

CLEVELAND, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, le pionnier du Content Innovation Cloud™, a annoncé aujourd'hui avoir reçu le Customer Experience (CX) Award 2025 d'IDC pour la satisfaction de la clientèle en matière de gestion du contenu et de l'expérience (Doc# US53879225, novembre 2025). Cette reconnaissance place Hyland parmi les fournisseurs les mieux notés dans l'enquête mondiale CX Path d'IDC, qui a évalué plus de 200 fournisseurs sur la base des commentaires de près de 2 900 organisations dans le monde.

Le prix CSAT d'IDC souligne les performances de Hyland sur plus de 30 indicateurs de satisfaction de la clientèle, notamment l'innovation produit, la facilité d'intégration, la réalisation de la valeur et l'assistance à la clientèle. Selon les conclusions d'IDC, Hyland s'est classé dans le groupe le plus performant pour les fournisseurs desservant le marché des applications de gestion du contenu et de l'expérience. Les clients citent la capacité de l'entreprise à fournir des capacités innovantes, telles que l'automatisation agentique, l'analyse avancée et l'intégration transparente des écosystèmes, en tant que facteurs clés de la valeur commerciale mesurable.

« La réussite des clients et la poursuite incessante de l'innovation des produits sont des valeurs fondamentales chez Hyland », a déclaré Rob Kaloustian, directeur de la clientèle chez Hyland. « Cette reconnaissance est la preuve que notre plateforme Content Innovation Cloud et nos solutions d'automatisation agentique produisent des résultats significatifs et mesurables. »

L'enquête CX Path d'IDC a révélé que 72 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs investissements dans les applications de gestion du contenu et de l'expérience au cours de l'année prochaine, en mettant l'accent sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités et de capacités innovantes. Hyland continue de dominer le marché en proposant des améliorations fréquentes de ses produits, des feuilles de route transparentes et une assistance de premier ordre, ce qui permet aux clients de faire face en toute confiance à l'évolution des besoins de leur entreprise.

Pour obtenir plus d'informations sur la plateforme et les solutions proposées par Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

À propos de Hyland

Hyland est le pionnier du Content Innovation Cloud, offrant une intelligence d'entreprise omniprésente aux organisations avec des solutions qui donnent accès à des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'organisations dans le monde entier, y compris de nombreuses entreprises du Fortune 100, les solutions Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec ceux qu'elles servent. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services de Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

