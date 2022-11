Animatorka filmów fabularnych przedstawia pingwiny G&G w krótkim wideo

ZHUHAI, Chiny, 9 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- G&G, marka premium dostarczająca materiały eksploatacyjne i rozwiązania w zakresie druku na najwyższym poziomie, nawiązała współpracę z byłą animatorka Disneya, która w krótkim wideo ożywiła pingwiny – maskotki G&G.

G&G Cartoon Holiday Photos-You Need A G&G Penguin Cartridge Scan to Watch G&G Carton "Holiday Photos" Made by A Feature Film Animator

Marka G&G od blisko 20 lat korzysta z wizerunku pingwinów w swoich projektach promocyjnych oraz na opakowaniach. Według Erica Zhanga, Dyrektora Generalnego Ninestar Image, kierownictwo Spółki przekonało się o wpływie zmian klimatycznych na pingwina cesarskiego podczas wizyty na Antarktydzie w 2003 roku. Jej liderzy byli pod ogromnym wrażeniem siły woli tych stworzeń, które muszą walczyć o przetrwanie w trudnych warunkach.

„Obserwując kruchość środowiska przypomnieliśmy sobie jako liderzy, że G&G również musi być solidna i odporna - powiedział Zhang. - Jako przedstawiciele G&G zawsze podejmujemy inicjatywę, aby sprostać naszej społecznej odpowiedzialności biznesu. Ustaliliśmy, że oferowane produkty muszą być przyjazne dla środowiska i dlatego zawsze staramy się wytyczać drogę do ekologicznego i niskoemisyjnego zrównoważonego rozwoju".

Po powrocie do Chin grupa G&G kontynuuje darowizny na rzecz World Wildlife Fund, aby pomóc w ochronie naturalnej przyrody na naszej planecie. „Dlatego też pingwin cesarski stał się maskotką produktów G&G - dodał Zhang. - Pozostajemy proekologiczni poprzez różne działania na rzecz środowiska, w tym kampanię G&G Go Green".

Nowy animowany film krótkometrażowy przedstawia dwa pingwiny wracające z wakacji na Antarktydzie - Grega i Grace (na zdjęciu), o inicjałach G i G, które zostały tak nazwane od marki G&G. Sympatyczny pingwin cesarski wkracza do akcji, aby ratować sytuację, gdy dochodzi do konfliktu o wydrukowanie wspomnień z wakacji.

Animatorka Lily Dell stwierdziła: „Praca z G&G i ich pingwinami była wspaniałym doświadczeniem". Dell pracowała przy sequelach Disneya dla „Króla Lwa", „Kopciuszka", „Księgi Dżungli", „Brata Niedźwiedzia" oraz „Lilo i Sticha". „Udostępnienie historii pingwinów cesarskich, Grega i Grace, było fantastyczną zabawą - dodała. „Jest jeszcze wiele innych historii, które moglibyśmy odtworzyć. Liczę na to, że będziemy mogli kontynuować współpracę z G&G".

Aby dowiedzieć się więcej o maskotkach pingwinów G&G, należy kliknąć tutaj. Aby poszukiwania niezawodnych, wysokiej jakości wydruków zakończyły się sukcesem, należy nawiązać kontakt mailowy na adres [email protected].

G&G

G&G to międzynarodowa marka z segmentu premium, która dostarcza materiały eksploatacyjne do drukarek i profesjonalne rozwiązania w branży druku do ponad 200 milionów konsumentów, w ponad 170 krajach.

G&G poprzez innowacyjność, wydajność i szacunek dla człowieka pomaga klientom uzyskiwać najlepsze wydruki dzięki prostemu, niezawodnemu i trwałemu drukowaniu w przystępnej cenie.

Filmy - https://mma.prnewswire.com/media/1931086/2022_EN_Holiday_Photos.mp4

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1930064/2.jpg

SOURCE G&G