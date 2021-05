Animoca Brands lève 88 888 888 dollars américains sur la base d'une évaluation de 1 milliard de dollars américains

Animoca Brands est la nouvelle licorne de l'industrie de la technologie

HONG KONG, le 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- Animoca Brands, l'entreprise qui fournit des droits de propriété numérique aux joueurs de jeux vidéo par l'entremise des NFT, a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé une levée de fonds de 88 888 888 dollars américains (environ 113 500 000 dollars australiens) à un prix par action de 1,10 dollar australien sur la base d'une évaluation de 1 milliard de dollars américains (environ 1,28 milliard de dollars australiens).

Parmi les investisseurs de ce tour de table figuraient Kingsway Capital, RIT Capital Partners (anciennement Rothschild Investment Trust), HashKey Fintech Investment Fund, AppWorks Fund, LCV Fund, Huobi, Octava, Ellerston Capital, Perennial, Axia Infinity Ventures, SNZ, Liberty City Ventures, Metapurse, et d'autres investisseurs de premier plan.

Le financement est une étape stratégique qui positionne Animoca Brands pour une croissance encore plus agressive alors qu'elle continue d'apporter des droits de propriété numérique aux joueurs de jeux vidéo grâce à l'utilisation de la blockchain (chaîne de blocs) et des jetons non fongibles (NFT), permettant de bénéficier d'avantages puissants tels que les fonctionnalités « play-to-earn » (jouer pour gagner) et l'interopérabilité des actifs numériques.

Le nouveau capital sera également utilisé pour financer d'autres acquisitions, développer de nouveaux produits, continuer à faire des investissements stratégiques et obtenir des licences supplémentaires pour des propriétés intellectuelles populaires afin de consolider le leadership d'Animoca Brands et celui de ses différentes filiales dans les domaines des jeux et des NFT.

Suite au succès de ses titres de jeu blockchain dont F1® Delta Time,The Sandbox et MotoGP™ Ignition, ainsi qu'aux lancements de leurs jetons associés, dont REVV et SAND, Animoca Brands s'est imposé comme un acteur de premier plan dans le domaine de la blockchain, des NFT et des jeux, ayant déjà réalisé des investissements très fructueux dans Dapper Labs, Opensea, Bitski, Axie Infinity, et bien d'autres.

Avec le récent lancement des jetons GAMEE, TOWER, et LMT , Animoca Brands innove dans l'utilisation de récompenses en jeu basées sur la blockchain, en créant de nouvelles façons innovantes de monétiser les jeux vidéo, un marché estimé à 179,7 milliards de dollars en 2020 (source : IDC, 2020).

Pour commémorer l'obtention de son statut de licorne, Animoca Brands émet un NFT à l'intention des investisseurs, des partenaires clés et des supporters qui ont contribué à rendre ce moment possible.

Commentaires de la direction

Yat Siu, co-fondateur et président d'Animoca Brands, a fait le commentaire suivant : « Nous sommes très honorés d'avoir obtenu l'appui de Kingsway, RIT, Hashkey, Huobi, Ellerston, Perennial et d'autres investisseurs stratégiques qui partagent notre vision des NFT, qui redéfinissent les droits de propriété et de capitaux propres en ligne. Cette levée de fonds stratégique permet à Animoca Brands de s'imposer comme l'une des entreprises les plus importantes et les plus précieuses dans le domaine des NFT, non seulement en Asie mais dans le monde entier. »

Manuel Stotz, fondateur et PDG de Kingsway, a déclaré : « Ayant passé près de dix ans à investir dans les marchés émergents et frontières, nous avons une expérience directe de la puissance des technologies perturbatrices. L'émergence des droits de propriété numérique, que ce soit par le biais du Bitcoin ou des NFT, est peut-être la plus grande opportunité d'inclusion financière pour les ~3 milliards de consommateurs des marchés frontières et émergents, ainsi qu'une opportunité pour un Internet mondial plus décentralisé et donc plus équitable. Nous sommes fiers d'aider Yat et son équipe talentueuse d'Animoca Brands à concrétiser cette vision, et nous sommes honorés de co-investir aux côtés d'une telle brochette d'investisseurs mondiaux ».

Ashok Jacob, président exécutif d'Ellerston Capital et gestionnaire de portefeuille, a déclaré ce qui suit : « Yat peut expliquer sa vision de façon succincte et a fait preuve d'une extraordinaire capacité d'exécution. En combinant la propriété réelle des actifs numériques et la récompense des utilisateurs qui s'engagent dans une activité augmentant la valeur d'un réseau, le web 3.0 favorise un modèle économique et une structure incitative beaucoup plus équitables pour l'Internet. Animoca Brands est à l'avant-garde de cette évolution qui mènera à une explosion de l'économie numérique et à des flux d'argent et de pouvoir plus équitables sur le net. »

Et Deng Chao, PDG de HashKey Group, de commenter : « Nous avons toujours soutenu que le secteur des jeux serait l'un des premiers à adopter massivement la blockchain, et Animoca Brands est sans aucun doute le premier à changer la donne dans ce domaine. En tant qu'entreprise de jeux axée sur la blockchain, elle a non seulement une connaissance approfondie des jeux de la blockchain et des NFT, mais aussi de solides capacités de développement dans les jeux traditionnels. Avec ses nombreuses réalisations et marques, Animoca Brands redéfinit les droits de propriété pour les joueurs de jeux vidéo et ouvre la voie à une nouvelle ère pour le jeu. Nous sommes ravis d'être un investisseur d'Animoca Brands, et ensemble, nous avons hâte d'ajouter de la valeur au secteur des jeux blockchain. »

Informations sur la levée de fonds

Animoca Brands a conclu des accords de souscription avec divers investisseurs institutionnels et professionnels (les « investisseurs ») afin de lever un total de 88 888 888 dollars américains (environ 113 500 000 dollars australiens) par l'émission de 93,4 millions de nouvelles actions ordinaires entièrement libérées d'Animoca Brands au prix de souscription de 1,10 dollar australien par action. La levée de fonds a été réalisée sur la base d'une évaluation d'Animoca Brands de 1 milliard de dollars américains (environ 1,28 milliard de dollars australiens).

Le conseiller en entreprise d'Animoca Brands, Simon Doherty de Taylor Collison et Everest Ventures Group, a apporté ses conseils et son aide pour cette levée de fonds.

À propos d'Animoca Brands

Animoca Brands, classée dans le Financial Times des Entreprises à forte croissance Asie-Pacifique 2021, est un leader dans le divertissement numérique, la blockchain, la gamification (ludification) et l'intelligence artificielle. Animoca Brands développe et publie un vaste portefeuille de produits, y compris le jeton REVV et le jeton SAND, des jeux originaux, y compris The Sandbox, Crazy Kings et Crazy Defense Heroes, et des produits utilisant des propriétés intellectuelles populaires, y compris Formula 1®, Marvel, WWE, Power Rangers, MotoGP™ et Doraemon. Le portefeuille d'investissements et de partenariats blockchain d'Animoca Brands comprend Sky Mavis (Axie Infinity), Dapper Labs (CryptoKitties et NBA Top Shot), OpenSea, Harmony, Bitski et Alien Worlds. Ses filiales comprennent The Sandbox, Quidd, Gamee, nWay, Pixowl et Lympo. Pour en savoir plus, visitez www.animocabrands.com ou obtenez des mises à jour en suivant Animoca Brands sur Facebook ou Twitter.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1509232/Animoca_Brands_Logo.jpg

SOURCE Animoca Brands