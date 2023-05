ANITTA LEVARÁ O RITMO BRASILEIRO AO SHOW DE ABERTURA DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023, PATROCINADO POR PEPSI®

- PEPSI® ANUNCIA QUE A PREMIADA ESTRELA DO POP COMANDARÁ O PEPSI® KICK OFF SHOW AO LADO DO ASTRO DO AFROBEATS BURNA BOY -

SÃO PAULO, 24 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - PEPSI® e a UEFA têm o prazer de anunciar que a estrela brasileira do pop mundial, Anitta, comandará o Show de Abertura PEPSI® da Final da UEFA Champions League 2023, no dia 10 de junho, ao lado do vencedor do GRAMMY Burna Boy, protagonizando um espetáculo imperdível no maior evento esportivo anual do mundo.

Anitta to co-headline UEFA Champions League Kick Off Show by Pepsi

Após um ano de novos recordes que incluiu o lançamento do seu quinto álbum "Versions Of Me" e a indicação ao GRAMMY na categoria "Artista Revelação do Ano", a estrela do hit "Envolver" apresentará toda a energia da música pop à milhares de fãs do mundo todo no estádio olímpico Atatürk, em Istambul.

Para dar um gostinho do que o público pode esperar em relação à apresentação, PEPSI® lançou um teaser chamado "The Prep", com participação de Anitta e Burna Boy no clássico estilo PEPSI®. Nele, é possível ouvir as produções "It's Plenty", de Burna Boy, e "Envolver", de Anitta, enquanto cada um se prepara em seus vestiários para uma apresentação épica para o PEPSI® Kick Off Show, um pouco antes de entrarem lado a lado no famoso corredor da UEFA Champions League, no estádio lotado, com um público animado.

Anitta comentou: "Estou muito feliz com a divulgação da notícia! É uma honra poder me apresentar no Show de Abertura PEPSI® da Final da UEFA Champions League e mal vejo a hora de subir ao palco ao lado de Burna Boy. Será um show imperdível para os espectadores no estádio e ao redor do mundo também. Por isso, fiquem ligados no dia 10 de junho - vocês não vão querer ficar de fora dessa!"

De forma inédita, PEPSI® traz aos fãs a oportunidade única de fazer parte do espetáculo com o desafio #PepsiKickOffShow, lançado em março, convidando os torcedores a apresentarem suas habilidades com a bola e na dança. Assista ao vídeo aqui.

"Todos os anos, temos o orgulho de poder trabalhar com as maiores sensações da música, para que fãs do mundo todo possam disfrutar de momentos incríveis de entretenimento. O Show de Abertura PEPSI® da Final da UEFA Champions League de 2023 será comandado pelas estrelas internacionais Anitta e Burna Boy, dois artistas que incorporam nossa filosofia "Thirsty For More", que celebra a sede de viver das pessoas - e ainda contará com o desafio #PepsiKickOffShow. Será um grande espetáculo!" destaca Gustavo Reyna, Diretor Sênior de Marketing global de Pepsi.

"O espetáculo desta temporada promete ser inesquecível. O line-up de artistas que se apresentarão um pouco antes da Final da UEFA Champions League, em Istambul, está demais. Temos orgulho da nossa longa parceria com PEPSI®, que nos permite trazer muito mais atração aos fãs, e não vemos a hora de compartilhar o Show de abertura PEPSI® da Final da UEFA Champions League desta temporada com todo mundo." comenta Guy-Laurent Epstein, Diretor de Marketing da UEFA.

Este é o sétimo ano em que PEPSI® e a UEFA marcam a Final da Champions League, unindo fãs de futebol e de música em um espetáculo de entretenimento imperdível. O Show de Abertura PEPSI® será transmitido em mais de 200 países e territórios do mundo todo, pelas redes televisivas locais e pelos canais oficiais da UEFA no YouTube e no TikTok , minutos antes do início da final do maior torneio de futebol de clubes do ano. Além disso, o evento é a íntegra da campanha global 'Thirsty For More" de PEPSI®.

Ainda há mais de um convidado especial que será anunciado perto da final. Para acompanhar as novidades de PEPSI®, basta acompanhar o perfil da marca no Instagram, Twitter e Facebook .

#PEPSIKICKOFFSHOW

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO:

[email protected]

Sobre o Show de Abertura Pepsi da Final da UEFA Champions League

Desde o início da parceria em 2016, a Pepsi vem trazendo talentos internacionais da música para o evento esportivo anual mais assistido do mundo, transformando a final da UEFA Champions League em uma verdadeira plataforma de entretenimento global. O show deste ano ficará por conta do cantor, compositor e produtor Burna Boy, ganhador de prêmios platinum, que se apresentará após um ano extraordinário em sua carreira com o lançamento do seu sexto álbum, Love, Damini. A Pepsi tem uma longa tradição no cenário de entretenimento futebolístico e na promoção dos maiores talentos internacionais do momento, dentro e fora do campo. Então, quem melhor para dividir o palco do Show de Abertura Pepsi da UEFA Champions League, do que o vencedor do prêmio Grammy, Burna Boy? O maior artista nigeriano da nossa geração.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia por consumidores e consumidoras em mais de 200 países e territórios em todo o mundo A PepsiCo gerou mais de US$ 86 bilhões em receita líquida global em 2022, impulsionada por um portfólio complementar de alimentos e bebidas que reúne marcas como Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas, incluindo diversas marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em faturamento anual estimado.

A PepsiCo é guiada pela visão de Ser a Líder Global em Alimentos e Bebidas Convenientes, com a estratégia Vencer com pep+ (PepsiCo Positive), uma transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade no centro de como a empresa cria crescimento e valor, operando dentro dos limites do planeta e inspirando mudanças positivas para o meio ambiente e as pessoas. Para mais informações, acesse www.pepsico.com e siga a @PepsiCo no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.

Sobre a Anitta

Depois de estourar no Brasil há seis anos, a estrela internacional, indicada ao Grammy, Anitta se tornou a principal artista da nova geração da música latino-americana. Como a maior estrela feminina internacional brasileira, Anitta acumula mais de 64 milhões de seguidores no Instagram e quase 17 milhões de inscritos no YouTube, somando mais de 6 bilhões de visualizações. Recentemente, Anitta foi indicada pela primeira vez ao Grammy na categoria "Artista Revelação do Ano". Além disso, a cantora foi nomeada pela Billboard como um dos 15 cantores mais influentes do mundo nas redes sociais.

O primeiro single de 2022 da cantora, "Boys Don't Cry", se tornou o maior lançamento de um artista brasileiro na história do Ranking Global do Spotify, batendo o recorde ao ocupar a primeira posição no iTunes em 19 países. Além disso, Anitta lançou seu mais recente álbum, Versions of Me, em abril de 2022. O álbum, que conta com 15 músicas, foi lançado em espanhol, inglês e português, e mantém o recorde de álbum mais ouvido de um artista brasileiro no Spotify em uma semana de streaming. Hoje, ela já ultrapassa 1 bilhão de streamings na plataforma. Em agosto, a cantora lançou o tão esperado single "Lobby" em uma parceria com Missy Elliott; o clipe já acumula mais de 11 millhões de visualizações no YouTube. Em agosto de 2022, Anitta ganhou o 2022 MTV Music Video Award® na categoria de "Melhor Clipe de Música Latina" pelo hit "Envolver", fazendo história e batendo seu segundo Recorde Mundial do Guinness como "primeira artista solo brasileira a vencer o MTV VMA pelo Melhor Clipe de Música Latina (artista feminina)". Essa conquista ocorreu logo após a apresentação estrondosa de Anitta, que fez sua estreia no palco do VMA com a música "Envolver".

Em abril de 2021, Anitta lançou o hit "Girl From Rio", o primeiro single da cantora a alcançar o Top 40 das rádios nos Estados Unidos. Antes disso, Anitta lançou o hit "Fuego", em parceria com o DJ Snake e Sean Paul, e "Loco" e "Me Gusta", em parceria com Cardi B e Myke Towers, que se consagraram como um dos maiores sucessos da cantora até hoje, alcançando mais de 350 milhões de streamings. Juntas, as músicas alcançaram mais de um bilhão de streamings antes mesmo do lançamento do álbum. Ao final de 2021, Anitta lançou o hit "Envolver", que alcançou o primeiro lugar no Ranking Global Spotify 200, fazendo com que Anitta batesse seu primeiro Recorde Mundial do Guinness como "Primeira artista solo latina a alcançar a primeira posição no Spotify Global".

Em julho de 2013, ela lançou seu primeiro álbum autointitulado "Anitta", composto por 14 novas músicas, a maioria de autoria da própria cantora. O segundo álbum, Ritmo Perfeito, foi lançado em julho do ano seguinte, seguido pelo terceiro álbum, Bang, em 2016. O quarto álbum, Kisses, foi lançado em abril de 2019, marcando o primeiro álbum trilíngue da cantora com músicas em espanhol, português e inglês. Este álbum recebeu o título de "Melhor Álbum de Música Urban" no Latin GRAMMY® Awards de 2019. No mesmo ano, Anitta venceu o Latin AMAs na categoria "Melhor Artista". Com a primeira conquista em 2014, Anitta foi vencedora do prêmio "Melhor Artista Brasileira" no MTV Europe Music Awards por cinco anos consecutivos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2083483/Pepsi_Kick_Off_Show_Anitta.jpg

FONTE PepsiCo

SOURCE PepsiCo