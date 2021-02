Ankündigung von Krypt Ascend - der virtuellen Live-Konferenzreihe für Supply Chain & Global Trade Profis, am 10. und 11. März 2021

AMSTERDAM, 25. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Krypt freut sich, sein zweites alljährliche Krypt Ascend Europe-Event bekannt zu geben, zu dem Supply-Chain- und Global-Trade-Profis am 10. und 11. März 2021 eingeladen sind. Auf der Agenda dieser zweitägigen virtuelle Konferenzreihe stehen die neuesten Trends im globalen Handel und in der Lieferkette, Kundenfallstudien, SAP-Entwicklungen und Spitzentechnologien wie KI und maschinelles Lernen. Redner bei der kostenlosen Veranstaltung sind Kunden, SAP-Manager und Experten von Krypt.

Die Agenda für das Krypt Ascend - Live Virtual Supply Chain & Global Trade Event:

I. 10. März 2021 | 9:00 - 11.00 MEZ/ 13.30 - 15.30 IST

Lagerautomatisierung mit Materialflusssystem (MFS) in SAP EWM von Narayanan Srinivasan , Krypt

von SAP IBP - Risiken und Unbeständigkeit in Wachstumschancen verwandeln von Claus Jensen , SAP

von Internationales Chemieunternehmen automatisiert Planung mit SAP TM von Paul Duquesne , Kunde, und Ashish Malik , Krypt

von SAP Logistics Business Network - Die unternehmensübergreifende Logistik mit Collaboration und Insights erleichtern von Andrea Ricciarelli , SAP und Hariharan Subramanian , Krypt

II. 11. März 2021 | 9:00 - 11.00 MEZ/ 13.30 - 15.30 IST

Einsatz von KI und maschinellem Lernen zur Automatisierung der Produktklassifizierung von Andreea Nalbaru, Krypt

von Den Welthandel auf die nächste Stufe bringen von Kai Seela , SAP

von Herausforderungen um den Brexit mit End-to-End-Prozessen und IT-Entwicklungen mit SAP GTS lösen von Amandeep Singh , Krypt

Krypt ist die führende Nischenberatung im Bereich SAP Supply Chain & Global Trade. Das Unternehmen bedient seit mehr als einem Jahrzehnt Unternehmenskunden in den USA, der EU und der APAC-Region. Im Rahmen der Krypt Ignite-Initiative haben wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert, um den Innovationsgeist zu entfachen und wir haben unsere eigenen Produkte mit modernsten Technologien entwickelt.

Krypt Ascend ist KOSTENFREI und die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt. Bitte nehmen Sie eine ANMELDUNG für das Live Event vor, um Ihren Platz zu reservieren. Kontaktieren Sie Krypt, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen.

Krypt ist der führende Partner im Bereich Global Trade & Supply Chain. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Wir haben Büros auf der ganzen Welt einschließlich Irland, Indien, Niederlande, China, Kanada, Deutschland und Großbritannien. Als unabhängiges Beratungsunternehmen sind wir einzigartig positioniert, um unseren Kunden Dienstleistungen zu bieten, die von der Unternehmensberatung über die Ausführung bis hin zum Support reichen. Krypt bietet Expertise in SAP-Lösungen und hat hochmoderne, eigene Lösungen entwickelt, um Kundenbedürfnisse zu adressieren, und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Blockchain und Künstliche Intelligenz & Maschinelles Lernen.

Kontakt: Krypt, 1-4372194748

