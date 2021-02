Annonce de Krypt Ascend - Événement virtuel en direct sur la chaîne d'approvisionnement et le commerce mondial, les 10 et 11 mars 2021

AMSTERDAM, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- Krypt est fier d'annoncer la deuxième édition annuelle de l'événement Krypt Ascend Europe, les 10 et 11 mars 2021, pour les professionnels de la chaîne d'approvisionnement et du commerce mondial. Le programme de cet événement virtuel de deux jours couvrira les dernières tendances du commerce mondial et de la chaîne d'approvisionnement, des études de cas de clients, des développements SAP et des technologies de pointe comme l'IA et l'apprentissage machine. Venez écouter les clients, les responsables de SAP et les experts de Krypt lors de cet événement gratuit.

Agenda pour Krypt Ascend - Événement virtuel en direct sur la chaîne d'approvisionnement et le commerce mondial:

I. 10 mars 2021 | 9 h - 11 h CET/ 13 h 30 - 15 h 30 IST

Automatisation des entrepôts avec le système de flux de matériaux (MFS) dans SAP EWM par Narayanan Srinivasan , Krypt

par SAP IBP - Transformer les risques et la variabilité en opportunités de croissance par Claus Jensen , SAP

par Une société chimique internationale automatise sa planification avec SAP TM par Paul Duquesne , Client et Ashish Malik , Krypt

par Réseau d'entreprises de logistique SAP - Faciliter la logistique interentreprises grâce à la collaboration et à des informations par Andrea Ricciarelli , SAP et Hariharan Subramanian , Krypt

II. 11 mars 2021 | 9 h - 11 h CET/ 13 h 30 - 15 h 30 IST

Utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique pour automatiser la classification des produits par Andreea Nalbaru, Krypt

par Faire passer le commerce mondial au niveau supérieur par Kai Seela , SAP

par Résoudre les défis de Brexit avec des processus de bout en bout et des développements informatiques en utilisant SAP GTS par Amandeep Singh , Krypt

Krypt est à la tête du secteur niche de conseil SAP en chaîne d'approvisionnement et commerce mondial (SAP Supply Chain & Global Trade Consulting), au service d'organisations à travers les États-Unis, l'UE et les régions de l'APAC depuis plus de dix ans. Au milieu de toutes ces activités de conseil, nous avons, par le biais de l'initiative Krypt Ignite, investi sans relâche dans la recherche et le développement afin de susciter l'esprit d'innovation et de développer nos propres produits en utilisant des technologies de pointe.

Krypt Ascend est GRATUIT et les places sont limitées. Veuillez vous INSCRIRE à l'événement en direct pour réserver votre place. Contactez Krypt pour toute question ou information complémentaire.

Krypt est le premier partenaire pour le commerce international et la chaîne d'approvisionnement. Basé à San Jose, Californie. Nous avons des bureaux dans le monde entier, notamment en Irlande, en Inde, aux Pays-Bas, en Chine, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni. En tant que société de conseil spécialisée, nous sommes particulièrement bien placés pour fournir à nos clients des services allant du conseil aux entreprises à l'exécution et au soutien. En plus de son expertise dans les solutions SAP, Krypt a développé des solutions propriétaires de pointe pour répondre aux besoins des clients, ainsi que des solutions innovantes dans les domaines de la chaîne de blocs de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.

Contact : Krypt, 1-4372194748

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1443210/krypt_logo_transparent_Logo.jpg

