Ankura nomme Dana White à la direction de son groupe consultatif stratégique mondial

NEW YORK, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Ankura Consulting Group, LLC (« Ankura »), une société internationale de services d'experts-conseils de premier plan, a annoncé aujourd'hui que Dana White, ancienne porte-parole du Pentagone pour le secrétaire James Mattis, est la nouvelle dirigeante du groupe des affaires de la pratique mondiale en matière de services-conseils stratégiques d'Ankura. Elle sera responsable d'étendre l'offre de services du groupe pour stimuler la croissance mondiale de l'entreprise.

Dana a travaillé pendant plus de 20 ans au gouvernement, dans les médias et dans le milieu des affaires. Elle a récemment occupé le poste de responsable des communications chez Hyundai Motor en Amérique du Nord.

« Je suis ravi d'accueillir Dana au sein de notre équipe. Son expérience comme conseillère de confiance auprès de hauts responsables du gouvernement des États-Unis et de cadres supérieurs la rend particulièrement qualifiée pour diriger et élargir notre groupe consultatif stratégique mondial », a déclaré Kevin Lavin , PDG du groupe consultatif d'Ankura. Le parcours de Dana aux États-Unis, en Europe et en Asie l'a amenée à travailler au cœur des domaines des affaires, des médias et du gouvernement. Elle a géré et conseillé certains des plus grands leaders mondiaux dans le cadre d'événements mondiaux de la plus haute importance. Dana est la candidate idéale pour conseiller et appuyer nos clients dans un contexte d'exploitation et d'information de plus en plus complexe et dynamique. »

« Je suis ravie de me joindre à Ankura et de travailler avec Kevin et une équipe de spécialistes hautement qualifiés pour offrir des solutions interfonctionnelles qui aident les clients à cibler, gérer et réduire les risques pour leur réputation et leurs opérations, a déclaré Dana White . Au cours des 20 dernières années, j'ai eu le privilège de travailler aux côtés de certains des plus grands dirigeants et décideurs du monde. Grâce à l'appui solide de nos spécialistes géopolitiques chez McLarty Associates et des autres membres de notre équipe de conseillers stratégiques mondiaux, je suis convaincue que nous offrirons aux clients la vision, les connaissances et les solutions dont ils ont besoin pour continuer de faire preuve de souplesse dans un environnement mondial en constante évolution. »

Avant Hyundai, Dana était adjointe du secrétaire à la Défense pour les Affaires publiques et porte-parole du Pentagone sous la direction du secrétaire à la Défense James Mattis. Elle a également occupé les fonctions de responsable des communications stratégiques pour toutes les divisions des Forces armées américaines, du commandement de composante de combat et de leurs hauts dirigeants militaires, civils et politiques.

Dana a été directrice des politiques et des communications stratégiques pour la Renault-Nissan Alliance à Paris, en France, et membre du personnel professionnel du comité des Forces armées du Sénat des États-Unis, sous la direction du sénateur John McCain.

Elle a été éditorialiste pour le Wall Street Journal, directrice de Taiwan au Bureau du secrétaire de la Défense, directrice de la Table ronde de Washington pour la presse de l'Asie-Pacifique à la fondation Heritage, et journaliste au canal Fox News à Washington. D.C. Dana a commencé sa carrière comme attachée de presse adjointe au House Republican Conference des États-Unis.

Elle est titulaire d'une licence en langues et civilisations de l'Asie de l'Est de l'Université de Chicago. Elle a étudié à la Capital University of Economics and Business à Pékin et à l'Université d'études étrangères de Hankuk, à Séoul.

À propos d'Ankura

