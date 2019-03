Anne Mahlum, CEO de [solidcore], corre maratón en Antárctica para recaudar más de $100,000 para 'Back on My Feet', una organización benéfica que ella creó para ayudar a las personas sin hogar a través de programas de correr

WASHINGTON, 1 de marzo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 17 de marzo de 2019, Anne Mahlum, empresaria, filántropa y atleta exitosa, correrá el Maratón de Antárctica y recaudará más de $100,000 para la sección de Nueva York de una organización que ella creó, Back on My Feet (BoMF), una entidad sin fines de lucro que empodera a los individuos sin hogar a través de correr. El Maratón de Antárctica será el duodécimo de Mahlum – su primero en seis años – y completará su meta de correr la carrera de 26.2 millas en todos los siete continentes.

En 2007, Mahlum comenzó BoMF como una sencilla corrida matutina para un pequeño grupo de individuos sin hogar en Filadelfia. Convirtiéndose rápidamente en una organización nacional con un presupuesto multimillonario y una plantilla de 50, BoMF ofrece un programa de seis a nueve meses para personas que viven en instalaciones para individuos sin hogar. Los miembros corren tres días a la semana a las 5:30am de más de 50 lugares en doce diferentes ciudades. Los que mantienen el 90% de asistencia después de 30 días avanzan a la fase de Próximos Pasos, que les ayuda a acercarse a la autosuficiencia a través de oportunidades educativas y de capacitación laboral, y del asesoramiento y mentoría individual de los empleados.

Mahlum dijo, "Cuando creé Back on My Feet, creía que correr podría ayudar a las personas sin hogar cambiando la percepción propia. Back on My Feet se adhiere a la igualdad, respeto, disciplina, trabajo en equipo y liderazgo – todo lo cual ayuda a los miembros a conseguir empleo y vida autónoma. El reto al que me enfrento al correr un maratón en el clima más duro en la tierra no es nada comparado con las penurias a las cuales los miembros de BoMF se enfrentan a diario. ¡Nos inspiran! Me siento humilde y orgullosa de poder devolver algo".

En 2013, sabiendo que BoMF tenía la suficiente fortaleza para prosperar sin ella, Mahlum creó y se convirtió en CEO del estudio [solidcore], una compañía boutique de acondicionamiento físico (totalmente de propiedad corporativa). Es actualmente la compañía de más rápido crecimiento en el sector, con 42 estudios en 14 estados, incluyendo la Ciudad de Nueva York y D.C. y más de 100,000 clientes.

El régimen [solidcore] de Mahlum le ha preparado para la carrera y para enfrentar condiciones climáticas imprevisibles y temperaturas bajo cero. Su regreso a las carreras de larga distancia ha sido perfecto, un resultado de sus cuatro clases [solidcore] semanales que se centran en el entrenamiento de resistencia y estimular y fortalecer las fibras musculares de contracción pequeña, ayudándole a evitar 'toparse con el muro' que la mayoría de los maratonistas experimentan en la milla 20.

