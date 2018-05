Année du tourisme UE-Chine : le tourisme européen rapporte une nouvelle année positive

Selon le dernier rapport de l'European Travel Commission (Commission européenne du tourisme), intitulé « European Tourism - Trends & Prospects », toutes les destinations étudiées ont connu une croissance des arrivées de touristes au cours des premiers mois de 2018. La croissance du tourisme s'appuie sur la forte demande des marchés émetteurs intra-européens et émergents et par une économie mondiale qui fait preuve de résilience. Les perspectives restent positives et la croissance des voyages devrait se situer autour de + 4 % en 2018.

« Il est primordial que les organisations touristiques continuent à renforcer leur collaboration en vertu d'une approche et d'un positionnement européens communs. Les destinations européennes sont appelées à apporter des expériences plus personnalisées, à faciliter les voyages à partir des marchés étrangers et à mieux répondre aux tendances et défis sociaux, environnementaux et technologiques », a déclaré Eduardo Santander, directeur exécutif de la Commission européenne du tourisme.

LES ARRIVÉES DES VISITEURS CHINOIS EN EUROPE RESTENT FORTES AU DÉBUT DE CETTE ANNÉE

La Chine continue d'alimenter la croissance des arrivées dans l'ensemble des destinations européennes grâce à l'expansion de sa classe moyenne, à l'augmentation de la connectivité aérienne et à la simplification des procédures de délivrance de visas, autant de facteurs qui ont contribué de manière significative à la hausse du nombre de voyages en partance de ce marché.

Plus d'une destination étudiée sur deux a connu une croissance du nombre d'arrivées au départ de la Chine, selon les premières données pour 2018. Toutefois, les résultats ne reflètent pas encore la demande réelle du marché, car ces chiffres dépendent principalement du Nouvel An chinois qui a eu lieu relativement tard (février 2018).

La Serbie (+ 254 %) et le Monténégro (+ 153 %) ont enregistré la croissance la plus rapide, même si ces deux pays partaient d'une base plus faible, en partie grâce à de nettes améliorations en termes de facilitation des visas. La Croatie et la Pologne ont connu des augmentations respectives de 46 % et de 30 %, grâce à l'augmentation des activités promotionnelles. La Finlande (+ 21 %) a également vu une croissance constante, qui se doit à la stratégie asiatique de la compagnie Finnair.

La Turquie (+ 100 %) a connu une remontée notable des arrivées de voyageurs chinois. Cette reprise pourrait être attribuée à la stratégie touristique de la Turquie qui s'articule essentiellement autour du thème de la diversification et qui cible des destinations autres que les pays occidentaux traditionnels pour assurer la croissance du tourisme en cas de problèmes mondiaux ou politiques.

L'Année du tourisme UE-Chine 2018 devrait accroître davantage la visibilité de l'Europe en tant que destination touristique aux yeux de la Chine et contribuer à maintenir la part de marché du tourisme à destination de l'Europe. Malgré les prévisions de croissance économique plus modérées pour 2018, les arrivées de touristes chinois devraient être assez conséquentes au cours des quatre prochaines années, en augmentant potentiellement de 7,5 % par an en moyenne.

Contact : Miguel Gallego, press@visiteurope.com , +3225489000

SOURCE European Travel Commission (ETC)