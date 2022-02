Annonce de la liste des ouvrages retenus pour le Prix Lionel Gelber 2022

« Les ouvrages présélectionnés cette année apportent un éclairage profond sur notre passé récent et des leçons précieuses pour notre avenir collectif. Les livres présélectionnés s'attaquent aux pandémies et aux catastrophes, explorent la manière dont de violentes émeutes ont jeté les bases d'un génocide, décrivent en détail l'histoire complexe d'un conflit de plusieurs décennies et étudient les mutations de l'ordre mondial du point de vue d'une superpuissance mondiale émergente. Nous adressons nos plus vifs remerciements au jury du Prix Lionel Gelber pour ses choix réfléchis pour le prix de cette année », a déclaré Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du Prix Lionel Gelber.

La sélection des finalistes de cette année a été effectuée par le jury du prix Lionel Gelber 2022 : Janice Gross Stein, présidente du jury (Toronto), Janine di Giovanni (New York), Francis J. Gavin (Washington), James Goldgeier (Washington) et Doug Saunders (Toronto).

Annonce du lauréat :

Le lauréat sera annoncé le 12 avril 2022. L'auteur déclaré lauré prendra part à un événement en ligne organisé par Foreign Policy et la Munk School of Global Affairs & Public Policy le 10 mai 2022. À partir du mardi 8 mars 2022, des interviews de chacun des finalistes seront diffusées tous les mardis sur le site Web du Prix Lionel Gelber, sur la chaîne YouTube de la Munk School et sur Apple Podcasts.

À propos du Prix Lionel Gelber :

Le Prix Lionel Gelber, prix littéraire récompensant le meilleur ouvrage de non-fiction en anglais sur les affaires étrangères, a été fondé en 1989 par le diplomate canadien Lionel Gelber. Le lauréat se voit remettre une récompense de 15 000 dollars. Le prix est décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto, en partenariat avec le magazine Foreign Policy. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.munkschool.utoronto.ca/gelber/ ou suivez le prix sur Facebook et Twitter @gelberprize.

Le Prix Lionel Gelber 2022 - Ouvrages et auteurs présélectionnés

Emily Bass, To End a Plague: America's Fight to Defeat AIDS in Africa (Public Affairs/Hachette Book Group)

Commentaire du jury : « De Washington to Kampala, To End a Plague raconte comment l'administration Bush a mobilisé le soutien en faveur du PEPFAR, un plan ambitieux de lutte contre le sida en Afrique. S'appuyant sur les témoignages de militants, de médecins et de responsables politiques, M. Bass retrace le long chemin parcouru depuis l'activisme contre le sida jusqu'au déploiement des antirétroviraux. Bien que le PEPFAR n'ait pas été parfait, il a fourni d'importants investissements et une feuille de route sur la mobilisation à long terme contre le sida. Ce faisant, il a également permis de tirer une leçon importante que nous n'avons pas encore apprise : il est important de réagir à toute grave menace pour la santé publique, où qu'elle survienne - c'est une pandémie qui nous menace tous. »

Emily Bass a passé plus de vingt ans à écrire et à travailler sur le VIH/sida en Amérique et en Afrique orientale et australe. Ses écrits ont paru dans de nombreux livres et publications, notamment Foreign Policy, The Washington Post, The Lancet, Esquire et n+1, et elle s'est vu décerner une mention honorable dans Best American Essays. Militante de longue date pour la justice sociale, Mme Bass a été experte externe pour l'Organisation mondiale de la santé et membre du collectif What Would an HIV Doula Do. Elle a reçu une bourse Fulbright en journalisme et une bourse Martin Duberman Visiting Research Fellowship de la New York Public Library. Elle vit à Brooklyn avec sa famille.

Rush Doshi, The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order (Oxford University Press)

Commentaire du jury : « L'équilibre des forces est-il en train de passer de l'hégémonie américaine à un nouvel ordre mondial, où la Chine joue un rôle de premier plan ? S'appuyant sur des sources primaires en langue chinoise, Rush Doshi retrace l'évolution de l'approche de la Chine, qui est passée du statut de partenaire stratégique des États-Unis à celui de concurrent stratégique, dans The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order. Doshi décrit la stratégie nationale de la Chine depuis la fin de la guerre froide et dévoile l'approche à long terme adoptée par Pékin, qui consiste à devenir une superpuissance technologique capable de dépasser les États-Unis. Le livre de Doshi présente un plan complet pour une réponse américaine, ce qui en fait un ouvrage essentiel pour les décideurs politiques à Washington et au-delà. »

Rush Doshi est le directeur fondateur de la Brookings China Strategy Initiative et membre (en congé) du Paul Tsai China Center de la Yale Law School. Auparavant, il a été membre des groupes de travail sur la politique asiatique dans le cadre des campagnes présidentielles de Biden et Clinton et a été boursier du programme Fulbright en Chine. Ses recherches ont été publiées dans le New York Times, le Wall Street Journal, le Washington Post, Foreign Affairs, and International Organization, entre autres. Parlant couramment le mandarin, M. Doshi a obtenu un doctorat de l'université de Harvard sur la politique étrangère chinoise et une licence de l'université de Princeton. Il occupe actuellement le poste de directeur pour la Chine au sein du Conseil national de sécurité (NSC) de l'administration Biden, mais ce travail a été réalisé avant son entrée au gouvernement, est entièrement basé sur des sources ouvertes et ne reflète pas nécessairement les opinions du gouvernement américain ou du NSC.

Niall Ferguson, Doom: The Politics of Catastrophe (Penguin Random House)

Commentaire du jury : « Pourquoi sommes-nous si lents à tirer les leçons des catastrophes passées ? Dans Doom: The Politics of Catastrophe, l'historien Niall Ferguson passe en revue les fléaux et les catastrophes qui ont marqué l'histoire de l'humanité et analyse la manière dont nous pouvons en tirer des enseignements pour anticiper les crises futures. Ferguson lance un appel pressant à améliorer notre gouvernance, en particulier les cadres intermédiaires qui, si souvent, ne parviennent pas à relever des défis complexes, et les dysfonctionnements bureaucratiques qui entravent l'adaptabilité. Un ouvrage incontournable pour les dirigeants et les responsables politiques qui cherchent à se préparer à la prochaine pandémie. »

Niall Ferguson est un historien de renommée mondiale. Il est l'auteur de seize livres, dont Civilization, The Great Degeneration, Kissinger, 1923-1968 : The Idealist et The Ascent of Money. Il est Senior Fellow de la Milbank Family à la Hoover Institution de l'université de Stanford et directeur général de Greenmantle LLC. Il est également un chroniqueur régulier de Bloomberg Opinion. Parmi les nombreux prix qu'il a reçus, citons le prix International Emmy du meilleur documentaire (2009), le Prix Benjamin Franklin Award du service public (2010) et le prix Council on Foreign Relations Arthur Ross Book Award (2016).

Carter Malkasian, The American War in Afghanistan: A History (Oxford University Press)

Commentaire du jury : « Après deux décennies et quatre administrations présidentielles, l'Amérique a finalement mis fin à sa guerre en Afghanistan. L'issue ne fait guère de doute : les États-Unis ont passé vingt ans à verser du sang, à dépenser beaucoup d'énergie et d'argent dans une guerre frustrante et complexe, qu'ils ont finalement perdue. Dans The American War in Afghanistan: A History, l'historien de renom et ancien conseiller des commandants militaires américains en Afghanistan Carter Malkasian présente une vision extraordinaire de la dynamique qui a conduit au retrait des États-Unis et au retour des talibans au pouvoir. Très documenté et rédigé dans une langue soignée, le récit de Malkasian s'appuie sur des sources primaires et plonge le lecteur dans la complexité des forces politiques, militaires et socioculturelles qui ont modelé la plus longue guerre des États-Unis. »

Carter Malkasian a été conseiller spécial pour la stratégie du président du comité des chefs d'état-major, le général Joseph Dunford, de 2015 à 2019. Il possède une vaste expérience du travail en Afghanistan grâce à de nombreux déploiements dans tout le pays. Les près de deux ans qu'il a passés dans le district de Garmser, dans la province de Helmand, en Afghanistan, en tant qu'agent politique du département d'État et chef de l'équipe de stabilisation du district, constituent le point culminant de son travail. Il est l'auteur de War Comes to Garmser: Thirty Years of Conflict on the Afghan Frontier (Oxford) et de Illusions of Victory: The Anbar Awakening and the Rise of the Islamic State (Oxford). Il est titulaire d'un doctorat en histoire obtenu à l'université d'Oxford et parle couramment le pachto.

Jeffrey Veidlinger, In the Midst of Civilized Europe: The Pogroms of 1918–1921 and the Onset of the Holocaust (HarperCollins)

Commentaire du jury : « Qu'est-ce qui nous pousse à changer notre manière de voir nos voisins d'une autre religion - les transformant, en quelques années seulement, en envahisseurs, ennemis et menaces ? Vingt ans avant l'Holocauste, plus de cent mille Juifs ont été assassinés en Ukraine par des paysans, des citadins et des soldats qui les tenaient pour responsables des troubles de la Première Guerre mondiale et de la Révolution russe. Ces pogroms (de violentes émeutes qui ont eu lieu entre 1918 et 1921) ont fait la une des journaux à l'époque, mais sont largement oubliés aujourd'hui. Dans son livre In the Midst of Civilized Europe: The Pogroms of 1918-1921 and the Onset of the Holocaust, présente un récit impeccablement documenté qui transforme notre compréhension de cette époque, et des facteurs susceptibles de provoquer une résurgence de cette transformation violente dans la nôtre. »

Jeffrey Veidlinger, diplômé de l'Université McGill, est professeur d'histoire et d'études judaïques et directeur du Frankel Center for Judaic Studies à l'Université du Michigan. Ses livres, dont The Moscow State Yiddish Theater et In the Shadow of the Shtetl, ont remporté un prix national du livre juif, deux prix du livre juif canadien, un ptic J. I. Segal et le prix Barnard Hewitt Award pour une recherche exceptionnelle en histoire du théâtre. Jeffrey Veidlinger vit à Ann Arbor, dans le Michigan.

