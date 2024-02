Annonce de la liste des ouvrages retenus pour le prix Lionel Gelber 2024

Cinq titres en lice pour le prix du meilleur livre de non-fiction sur les affaires internationales publié en anglais

TORONTO, WASHINGTON, LONDRES et ROME, 10 février 2024 /PRNewswire/ -- La liste des ouvrages retenus pour le prix Lionel Gelber 2024 a été dressée par un jury international de praticiens, de journalistes et d'universitaires. Il s'agira de la 34e édition du prix, qui récompense le meilleur livre sur les affaires internationales publié en anglais. Le gagnant recevra 50 000 $ CA et sera sélectionné parmi les cinq titres suivants :

Power and Progress: Our 1000-year struggle over technology and prosperity (Pouvoir et progrès : mille ans de lutte pour la technologie et la prospérité), Daron Acemoglu et Simon Johnson (PublicAffairs, Hachette Book Group)

« Le jury a choisi cinq livres qui explorent des sujets essentiels pour notre compréhension des forces qui influencent l'économie mondiale et la coopération internationale, a déclaré Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du prix Lionel Gelber. Ils incarnent chacun les valeurs du prix Lionel Gelber, employant un style élégant pour évoquer des questions importantes. »

La sélection des finalistes de cette année a été effectuée par le jury du prix Lionel Gelber 2024 : Janice Gross Stein (présidente du jury), Rosa Brooks (Washington), Francis J. Gavin (Washington), Iain Martin (Londres) et Eric Reguly (Rome).

Annonce du lauréat :

Les lauréats seront annoncés le 6 mars 2024. L'auteur déclaré lauréat prendra part à un événement hybride organisé par la Munk School of Global Affairs & Public Policy le 25 mars 2024.

À propos du prix Lionel Gelber :

Le prix Lionel Gelber, prix littéraire récompensant le meilleur ouvrage de non-fiction sur les affaires internationales publié en anglais, a été fondé en 1989 par le diplomate canadien Lionel Gelber. Le lauréat se voit remettre une récompense de 50 000 $ CA. Le prix est décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur : https://gelber.munkschool.utoronto.ca/ ou suivez @gelberprize sur Facebook et Twitter.

Power and Progress: Our 1000-year struggle over technology and prosperity (Pouvoir et progrès : mille ans de lutte pour la technologie et la prospérité), Daron Acemoglu et Simon Johnson (PublicAffairs, Hachette Book Group)

À propos des auteurs :

Daron Acemoglu est professeur d'économie au MIT, la plus haute distinction de l'université. Depuis 25 ans, il étudie les origines historiques de la prospérité et de la pauvreté et les effets des nouvelles technologies sur la croissance économique, l'emploi et les inégalités. M. Acemoglu a reçu plusieurs prix et distinctions, dont la médaille John Bates Clark, décernée aux économistes de moins de quarante ans qui ont apporté une contribution significative à la pensée et à la connaissance économique (2005) ; le prix BBVA Frontiers of Knowledge en économie, finance et gestion pour l'ensemble de ses contributions (2016) et le prix Global Economy du Kiel Institute (2019). Il est l'auteur (avec James Robinson) de The Narrow Corridor et du best-seller du New York Times, Why Nations Fail.

Simon Johnson est titulaire de la chaire Ronald A. Kurtz d'entrepreneuriat à la Sloan School du MIT, où il dirige également le groupe Global Economics and Management. Ancien économiste en chef au Fonds monétaire international, il travaille sur les crises et les reprises économiques mondiales depuis trente ans. M. Johnson a publié plus de 300 articles à fort impact dans des publications de premier plan telles que The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Atlantic et Financial Times. Il est l'auteur (avec Jon Gruber) de Jump-Starting America, (avec James Kwak) de White House Burning et du best-seller national 13 Bankers. Il travaille avec des entrepreneurs, des élus et des organisations de la société civile du monde entier.

Underground Empire: How America weaponized the world economy (L'empire souterrain : comment l'Amérique a fait de l'économie mondiale une arme), Henry Farrell et Abraham Newman (Macmillan, Henry Holt and Co. U.S.A. ; Allen Lane, une marque imprimée par Penguin Press, au Royaume-Uni)

À propos des auteurs :

Henry Farrell est professeur au SNF Agora à la SAIS de Johns Hopkins, lauréat 2019 du prix Friedrich Schiedel pour la politique et la technologie, rédacteur en chef du blog The Monkey Cage au Washington Post et co-fondateur du blog universitaire populaire Crooked Timber. Membre du groupe de réflexion Council on Foreign Relations, M. Farrell a écrit pour des publications telles que The New York Times, The Financial Times, Foreign Affairs, Foreign Policy, The Washington Monthly, The Boston Review, Aeon, New Scientist et The Nation.

Abraham L. Newman est professeur à la School of Foreign Service et au Department of Government de l'université de Georgetown. Connu pour ses recherches sur les politiques générées par la mondialisation, il commente fréquemment la politique internationale, apparaissant dans des programmes d'informations sur Al Jazeera, Deutsche Welle et NPR. Ses travaux ont été publiés dans des journaux de premier plan tels que The New York Times, The Washington Post, Nature, Science, Foreign Affairs, Foreign Policy, Harvard Business Review et Politico.

Homelands: A personal history of Europe (Patries : une histoire personnelle de l'Europe), Timothy Garton Ash (Yale University Press)

À propos de l'auteur : Timothy Garton Ash est professeur d'études européennes à l'université d'Oxford et senior fellow à la Hoover Institution de l'université de Stanford. Parmi ses livres, citons The Magic Lantern, son compte-rendu en tant que témoin des révolutions de 1989 ; The File: A Personal History, basée sur la lecture de son propre fichier de la Stasi ; et History of the Present. Il vit à Oxford, en Angleterre.

Seven Crashes: The economic crises that shaped globalization (Sept krachs : les crises économiques qui ont façonné la mondialisation), Harold James (Yale University Press)

À propos de l'auteur : Harold James est titulaire de la chaire Claude et Lore Kelly d'études européennes et professeur d'histoire et de politique internationale à l'université de Princeton. Il est l'auteur de nombreux livres, dont les plus récents sont The War of Words: A Glossary of Globalization (Yale, 2021) et Making a Modern Central Bank: The Bank of England 1979–2003 (Cambridge, 2020).

We, The Data: Human rights in the digital age, Wendy Wong (MIT Press)

À propos de l'auteur : Wendy H. Wong est professeure de sciences politiques et titulaire d'une chaire de recherche à l'Université de la Colombie-Britannique Okanagan. Elle est l'auteure de deux livres primés : Internal Affairs: How the Structure of NGOs Transforms Human Rights et (avec Sarah S. Stroup) The Authority Trap: Strategic Choices of International NGOs.

