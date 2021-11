Annonce des finalistes de la 12e édition des Golden Comic Awards

Dans les années 1980, Ren Zheng-Hua s'est fait connaître avec ses bandes dessinées pour filles, dont Sea of Devil , Ren Rou Bao Zi , Drawn to Life et Drawn to Life 2 . Avec humour et un esprit incisif, la bande dessinée provocatrice de Ren Zheng-Hua aborde de nombreux problèmes de la vie. Ses œuvres abordent une grande variété de questions et mettent en valeur ses capacités créatives et le regard vif qu'elle jette sur l'âme humaine. Elle a décrit la société taïwanaise de bien des façons, et ses histoires sont vraies tout en étant imaginatives.

Le ministère de la Culture a souligné que Crouching Lion in a Bookstore permettait d'aborder la question des magasins de location de livres, qui ont largement disparu de la société. L'œuvre est à la fois divertissante et très humaine. Illustrant le talent de la génération montante du 9e art, cette bande dessinée a été appréciée par tous les juges. Son jeune auteur, Xiaodao, a un énorme potentiel et fait preuve d'une grande maturité. Avec cette œuvre, il a jeté un éclairage nécessaire sur le contraste entre les êtres humains et l'intelligence artificielle.

Cette année, cinq œuvres ont remporté le prix Comic of the Year. Parmi eux, Scrunchy de TaaRo, Hell Parade de Buke, Dutchman de Formosa vol.2 de Kinono et A Trip to the Asylum de Pam Pam Liu. Ces bandes dessinées ont couvert des domaines tels que le fantastique, l'histoire et la psychologie, et mis en évidence la liberté et la diversité de la culture taïwanaise.

Le dernier lauréat de Comic of the Year — Fantastic Tales of Splendid Blossoms — et Son of Formosa, de Yu Pei-Yun et Zhou Jian-Xin, qui a remporté le prix du meilleur nouveau talent, se sont distingués par des œuvres interdisciplinaires qui ont permis d'aborder certaines questions sous des angles nouveaux. Ils ont aussi démontré le potentiel illimité des dessinateurs taïwanais.

Le Ministère s'est engagé à continuer de travailler à travers son fonds d'orientation pour soutenir la création de bandes dessinées et de plateformes originales. Il travaillera également par l'intermédiaire de l'Agence de contenu créatif pour soutenir les auteurs de bandes dessinées de Taïwan, investir et financer l'utilisation élargie de la PI basée sur les créations originales de Taïwan, financer des applications interdisciplinaires et améliorer l'environnement pour le développement de l'industrie de la bande dessinée à Taïwan.

La cérémonie de remise des prix GCA sera diffusée sur Taiwan Television Enterprise le vendredi 12 novembre à 22 h et sera également disponible sur la chaîne YouTube de GCA. Les organisateurs espèrent que les fans de bande dessinée se connecteront pour assister aux histoires émouvantes et aux moments de gloire capturés lors de la cérémonie. En raison de la COVID-19, l'édition de cette année se tiendra en ligne jusqu'au 30 novembre. Elle présente les œuvres des nominés, des bandes dessinées recommandées, près de 100 œuvres taïwanaises qui ont remporté des prix internationaux, des créations interdisciplinaires, des lauréats du « Taiwan Original IP Cross-media Application Award » aux hackathons, et un aperçu de l'environnement de travail des lauréats de la 11e édition du prix Comic of the Year. Les organisateurs espèrent que les fans de bandes dessinées apprécieront de voir comment les BD sont intégrées dans leur vie quotidienne.

Site Web officiel de GCA : https://gca.moc.gov.tw

Exposition en ligne de GCA : https://gca.onlineexpo.tw/gca/2021/

Chaîne YouTube de GCA : https://www.youtube.com/channel/UCqxid4Y5DPtFADvtWrqkaQw

Page Facebook de GCA : https://www.facebook.com/GoldenComic

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1681215/The_12th_Golden_Comic_Awards_Ceremony_photo_credit_TTV.jpg

SOURCE Taiwan Television Enterprise Ltd.