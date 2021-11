Se anuncian los finalistas para los 12th Golden Comic Awards

TAIPEI, 8 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Los Golden Comic Awards se llevaron a cabo recientemente en el Taipei New Horizon Building. Al llevarse a cabo de forma virtual por primera vez en la historia, esta extravagancia de cómics no decepcionó. Los participantes compitieron por una bolsa total de 2,45 millones de dólares NT repartidos entre siete premios. El Gran Premio, con una cantidad de 500.000 dólares NT, fue para Xiaodao por Crouching Lion in a Bookstore. El Premio a la Contribución Especial fue para Ren Zheng-Hua por toda una vida creando cómics entretenidos.