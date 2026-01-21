Año Nuevo, Reembolsos Más Grandes: Hispanic Unity of Florida Ofrece Preparación de Impuestos Gratuitos para Familias

HOLLYWOOD, Fla., 21 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La temporada de impuestos esta aquí, y para miles de familias trabajadoras, cada dólar cuenta. Hispanic Unity of Florida (HUF) inicia su 23º año ofreciendo servicios gratuitos y profesionales de preparación de impuestos para hogares que califiquen, ayudando a los residentes a conservar más de lo que ganan sin pagar costosos honorarios de preparación.

"Nuestra misión es simple: empoderar a las familias para que alcancen estabilidad financiera", dijo Felipe Pinzón, Presidente y CEO de Hispanic Unity of Florida. "La temporada de impuestos puede ser abrumadora, especialmente para quienes se preocupan por los altos costos o por cometer errores. Este programa elimina ese estrés al ofrecer preparación gratuita y profesional de voluntarios certificados por el IRS, quienes garantizan exactitud y maximizan los reembolsos. Se trata de mucho más que presentar impuestos; se trata de dar esperanza y tranquilidad a las familias, porque estos reembolsos suelen brindar un apoyo crítico para cubrir gastos esenciales como renta, servicios, alimentos y atención médica."

Respaldado por voluntarios certificados por el IRS y sólidas alianzas comunitarias en los condados de Broward y Miami-Dade, el programa de HUF ayuda a los residentes elegibles a maximizar sus reembolsos, evitar tarifas innecesarias y declarar con confianza. Desde su lanzamiento en 2003, el programa se ha convertido en una de las iniciativas más impactantes de empoderamiento financiero en la región.

El año pasado, el programa marcó una diferencia notable, atendiendo a casi 4,000 familias, devolviendo cerca de $3 millones a la comunidad en reembolsos de impuestos y ahorrando a los residentes más de $1.2 millones en honorarios de preparación.

El servicio está disponible para hogares que califiquen, incluyendo personas con discapacidades y aquellas con dominio limitado del Inglés. Toda la asistencia es brindada por voluntarios certificados por el IRS, quienes priorizan la exactitud, la confidencialidad y el cuidado.

Para más información, incluyendo detalles de elegibilidad y ubicaciones, visite www.HispanicUnity.org/taxes .

Acerca de Hispanic Unity of Florida, Inc. (HUF)

Hispanic Unity of Florida (HUF) fue fundada en 1982 por líderes comunitarios locales para servir como un refugio para inmigrantes, ayudando a facilitar el proceso de adaptación y apoyándolos en el camino hacia el logro del sueño americano. Hoy, HUF es la organización sin fines de lucro 501(c)(3) más grande del sur de Florida dedicada a la población inmigrante, ofreciendo 12 programas y más de 30 servicios en cuatro idiomas. Desde su fundación, HUF ha atendido a más de 585,000 individuos de diversas comunidades. Para más información, visite hispanicunity.org y siga @hispanicunity.

