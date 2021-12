Anova relève le niveau d'engagement et d'autonomisation des consommateurs avec le lancement d'Anova Connect™

« Anova Connect & Mobile Marketer est né du fait que notre industrie était enfin en mesure de répondre au paradigme de la « personnalisation de masse », grâce à un engagement des consommateurs axé sur les données et adapté aux besoins d'une population, visant à soutenir les programmes de marketing, d'éducation et de vente. Qu'il s'agisse d'« encourager » les collectes sur appel à devenir automatiques ou de promouvoir le GPL renouvelable comme un avenir durable, ou encore de fournir la consommation afin d'informer d'une nouvelle commande par simple pression sur un bouton à partir d'une application mobile, Mobile Marketer fournit les services et l'analyse, et Connect fournit le canal à plus de 1 000 000 de comptes surveillés », a déclaré Chet Reshamwala, PDG d'Anova. « Connect crée un nouveau canal de communication bidirectionnel avec le client, qui permet de numériser les messages et les réponses, de soulager les centres d'appels et de faire monter les Net Promoter Scores ! », a-t-il ajouté.

« Pour la première fois, les distributeurs de GPL/Propane ont vraiment un moyen de faire participer leurs clients au moyen de campagnes ciblées, personnalisées et axées sur les données », affirme Francisco Moreira, gestionnaire de produits logiciels chez Anova. « Les fournisseurs méritent les meilleures capacités d'automatisation du marketing de niveau professionnel, abordables et parfaitement intégrées à leur mode de surveillance actuel des réservoirs. Anova Connect leur donne un avantage concurrentiel en matière de marketing et la capacité de fournir aux clients des informations sur leur empreinte carbone », a-t-il ajouté.

À propos d'Anova :

Anova connecte le monde industriel pour offrir le meilleur, en numérisant les chaînes d'approvisionnement des fabricants et des distributeurs de GPL/propane, de gaz industriels, de produits chimiques, de carburants, de lubrifiants et d'autres produits. Grâce à l'innovation dans l'analyse et la technologie de télémétrie à distance, notamment les niveaux, les pressions et les températures des réservoirs, ainsi que la maintenance prédictive de l'équipement industriel connexe, Anova a permis d'atteindre de nouveaux niveaux de connaissances opérationnelles, d'efficacité et d'expérience des consommateurs. Les solutions Cloud natives d'Anova sont utilisées dans plus de 80 pays à travers le monde, fournissant des informations sur près d'un million d'actifs industriels et une prise en charge dans 12 langues. Les plus de 2 000 clients de l'entreprise couvrent toute la gamme, des petites entreprises régionales aux plus grands fabricants et distributeurs de GPL/propane, de gaz industriels et de produits chimiques. Anova est la seule entreprise déployée à l'échelle mondiale dans le domaine de la télémétrie à distance, ce qui reflète sa confiance et sa fiabilité acquises de longue date, l'étendue des solutions de surveillance des types d'actifs, son réseau de communication universel et sa prise en charge des communications par satellite. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.anova.com

Contact pour les médias :

Bridget Piraino

Anova

Bureau : +1 908.373.5678

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1701264/Anova_Connect_Mobile_App.jpg

Related Links

https://www.anova.com



SOURCE Anova