Anritsu et AUTOCRYPT signent un protocole d'accord au CES 2025 pour optimiser les tests de sécurité automobile grâce à des réseaux 5G simulés

LAS VEGAS, 10 janvier 2025 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, fournisseur de premier plan en matière de cybersécurité des véhicules, a signé un protocole d'accord avec Anritsu, pionnier des solutions de test et de mesure des communications. Annoncé officiellement au CES 2025, l'accord souligne un engagement commun à faire progresser les méthodologies de test de sécurité pour les véhicules dans le monde entier.

Cette collaboration permettra d'intégrer la plateforme de test de cybersécurité (CSTP) d'AUTOCRYPT à la station de test de communication radio MT8000A d'Anritsu, qui fournit un environnement de réseau 5G simulé. Ce partenariat vise à simplifier et à améliorer les essais de cybersécurité, afin de garantir une protection solide des systèmes automobiles en constante évolution.

« En combinant notre expertise de plusieurs décennies en cybersécurité avec les capacités de simulation de réseau d'Anritsu, nous établissons une nouvelle norme pour les tests de sécurité à l'ère de la 5G », déclare Daniel ES Kim, GCTO, AUTOCRYPT. « Les essais peuvent souvent être un processus fastidieux, ce qui décourage l'homologation. Mais avec AutoCrypt CSTP, les équipementiers ont accès à une plateforme de test personnalisée et efficace. Notre partenariat avec Anritsu rationalisera les tests, ce qui permettra aux équipementiers de répondre aux exigences strictes en matière de cybersécurité et d'offrir à un plus grand nombre de conducteurs une expérience de conduite sécurisée ».

« Avec l'inquiétude croissante concernant la sécurité des véhicules, les tests de cybersécurité n'ont jamais été aussi essentiels », déclare Yukiharu Ogawa, directeur général de la division IoT Test Solution, Anritsu. « Nous sommes ravis de collaborer avec AUTOCRYPT pour fournir les outils nécessaires pour tester les systèmes à l'aide de notre simulateur de réseau cellulaire. En officialisant ce protocole d'accord au CES, nous pensons qu'il soulignera la volonté de nos deux entreprises de promouvoir un avenir plus sûr ».

Ce protocole d'accord intervient à un moment critique, alors que les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier mettent en œuvre des normes de cybersécurité plus strictes pour les véhicules connectés et autonomes. Avec des cadres tels que les normes WP.29 UN R155, 156 de la CEE-ONU, AIS-189 de l'Inde et GB/T de la Chine, les constructeurs et les fournisseurs automobiles sont soumis à une pression croissante pour démontrer leur conformité.

La collaboration entre AUTOCRYPT et Anritsu permettra également d'effectuer des tests de sécurité complets pour une variété d'applications au-delà des systèmes de communication des véhicules. Cette collaboration permettra de répondre aux diverses exigences de sécurité de la mobilité connectée moderne, en offrant à l'industrie une solution efficace pour répondre aux exigences réglementaires, ainsi que pour améliorer la résilience à travers un large éventail de technologies.

À propos d'Autocrypt Co., Ltd.

AUTOCRYPT est un acteur majeur de la cybersécurité automobile et des technologies de mobilité intelligente. La société est spécialisée dans le développement et l'intégration de logiciels et de solutions de sécurité pour les systèmes embarqués, les communications V2X, le Plug&Charge et la gestion de flotte, ouvrant la voie à un écosystème C-ITS sûr et fiable à l'ère des véhicules définis par logiciel. Sa gamme complète de services et de plateformes de test de cybersécurité automobile comprend le CSTP AutoCrypt primé, qui aide les équipementiers et les fournisseurs automobiles à respecter les normes réglementaires telles qu'ISO/SAE 21434, UNECE WP.29 UN R155, ainsi que d'autres normes mondiales émergentes.

À propos d'Anritsu Corporation

Anritsu est un fournisseur de solutions innovantes de test et de mesure des communications. Anritsu traite ses clients comme de véritables partenaires pour les aider à développer des solutions sans fil, optiques, micro-ondes/RF et numériques pour les applications de R&D, de fabrication, d'installation et de maintenance, ainsi que des solutions d'assurance de service multidimensionnelles pour la surveillance et l'optimisation des réseaux. Anritsu fournit également des composants micro-ondes/RF de précision, des dispositifs optiques et des dispositifs électriques à grande vitesse pour les produits et systèmes de communication. L'entreprise développe des solutions avancées pour les technologies filaires et sans fil émergentes et anciennes utilisées sur les marchés commerciaux, privés, aérospatiaux, gouvernementaux et autres.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594481/EN_final_Anritsu_and_AUTOCRYPT_Sign_MOU_at_CES_2025_final_MOU_Picture.jpg