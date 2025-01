Anritsu und AUTOCRYPT unterzeichnen Absichtserklärung auf der CES 2025, um Sicherheitstests im Automobilbereich durch simulierte 5G-Netze voranzutreiben

LAS VEGAS, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, ein branchenführender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für Fahrzeuge, hat eine Absichtserklärung (MoU) mit Anritsu unterzeichnet, einem Pionier für Test- und Messlösungen im Bereich Kommunikation. Die Vereinbarung, die auf der CES 2025 offiziell bekannt gegeben wurde, unterstreicht das gemeinsame Engagement für die Weiterentwicklung von Sicherheitsprüfmethoden für Fahrzeuge weltweit.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die preisgekrönte Cybersecurity Testing Platform (CSTP) von AUTOCRYPT mit der Radio Communication Test Station MT8000A von Anritsu integriert, die eine simulierte 5G-Netzwerkumgebung bereitstellt. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Cybersicherheitstests zu vereinfachen und zu verbessern, um einen zuverlässigen Schutz für evolvierende Fahrzeugsysteme zu gewährleisten.

„Durch die Kombination unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich Cybersicherheit mit den Netzwerksimulationsfähigkeiten von Anritsu setzen wir einen neuen Standard für Sicherheitstests in der 5G-Ära", so Daniel ES Kim, GCTO bei AUTOCRYPT. „Die Prüfung ist oft ein aufwendiger Prozess, der die Typgenehmigung erschwert. Mit AutoCrypt CSTP erhalten Erstausrüster jedoch Zugang zu einer maßgeschneiderten, effizienten Testplattform. Unsere Partnerschaft mit Anritsu wird die Tests weiter optimieren und Erstausrüster in die Lage versetzen, strenge Cybersicherheitsanforderungen zu erfüllen und mehr Fahrern ein sicheres Fahrerlebnis zu bieten."

„Angesichts der wachsenden Sorgen über die Fahrzeugsicherheit waren Cybersicherheitstests noch nie so wichtig wie heute", berichtet Yukiharu Ogawa, General Manager der IoT Test Solution Division von Anritsu. „Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit AUTOCRYPT bei der Bereitstellung der Tools, die zum Testen von Systemen mit unserem Mobilfunknetzsimulator erforderlich sind. Mit dieser Absichtserklärung, die auf der CES formalisiert wird, untermauern wir das Engagement unserer beiden Unternehmen für eine sicherere Zukunft."

Die Absichtserklärung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da Regierungen und Regulierungsbehörden weltweit strengere Cybersicherheitsstandards für vernetzte und autonome Fahrzeuge (CAVs) einführen. Mit Frameworks wie WP.29 UN R155, 156 der UNECE, dem indischen AIS-189 und den chinesischen GB/T-Normen sind Automobilhersteller und -zulieferer einem wachsenden Druck ausgesetzt, die Einhaltung dieser Normen nachzuweisen.

Durch die Kooperation von AUTOCRYPT und Anritsu werden zudem umfassende Sicherheitstests für eine Vielzahl von Anwendungen jenseits der Fahrzeugkommunikationssysteme ermöglicht. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die vielfältigen Sicherheitsanforderungen der modernen vernetzten Mobilität zu erfüllen, indem der Branche eine effiziente Lösung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bereitgestellt und die Ausfallsicherheit eines breiten Spektrums von Technologien verbessert wird.

Informationen zu Autocrypt Co., Ltd.

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Cybersicherheits- und Smart-Mobility-Technologien für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Integration von Sicherheitssoftware und -lösungen für fahrzeuginterne Systeme, V2X- Kommunikation, Plug&Charge und Flottenmanagement spezialisiert und ebnet damit den Weg zu einem sicheren und zuverlässigen C-ITS-Ökosystem im Zeitalter softwaredefinierter Fahrzeuge. Zu dem umfangreichen Angebot an Cybersicherheitstests und -plattformen für die Automobilindustrie gehört das preisgekrönte AutoCrypt CSTP, das Automobilhersteller und -zulieferer bei der Einhaltung gesetzlicher Normen wie ISO/SAE 21434, UNECE WP.29 UN R155 sowie anderer neuer globaler Standards unterstützt.

Informationen zu Anritsu Corporation

Anritsu ist ein Anbieter von innovativen Test- und Messlösungen für die Kommunikation. Anritsu unterstützt seine Kunden als echter Partner bei der Entwicklung von drahtlosen, optischen, Mikrowellen-/RF- und digitalen Lösungen für FuE-, Fertigungs-, Installations- und Wartungsanwendungen sowie von multidimensionalen Service Assurance-Lösungen für die Netzwerküberwachung und -optimierung. Anritsu liefert auch Präzisions-Mikrowellen-/RF-Komponenten, optische Geräte und elektrische Hochgeschwindigkeitsgeräte für Kommunikationsprodukte und -systeme. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Lösungen für neue und alte kabelgebundene und mobile Technologien, die im kommerziellen und privaten Bereich, in der Luft- und Raumfahrt, bei Behörden und auf anderen Märkten eingesetzt werden.

