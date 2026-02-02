ANTA annonce un partenariat stratégique avec le Comité olympique hellénique en tant que sponsor Or et partenaire officiel pour les vêtements de sport en vue de Milan Cortina 2026

ATHÈNES, Grèce, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- La grande marque chinoise de vêtements de sport ANTA a officiellement annoncé sa désignation en tant que partenaire Or du Comité olympique hellénique (HOC). ANTA fournira à la délégation hellénique les uniformes officiels de l'équipe pour les grandes compétitions internationales.

En tant que berceau du mouvement olympique, la Grèce possède un profond héritage sportif et occupe une place importante sur la scène sportive internationale. Pour les prochains Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026, ANTA sera le fournisseur officiel de la délégation hellénique, fournissant la collection olympique et la collection de vêtements de sport, avec une gamme complète de chaussures, de vêtements et d'accessoires conçus pour les cérémonies et les moments plus décontractés.

La collection est conçue autour d'une palette de couleurs bleues inspirée du drapeau national hellénique. Les lignes graphiques s'inspirent des motifs de vagues figurant sur l'emblème du Comité olympique hellénique, tandis que les détails imprimés en forme de montagne font référence au mont Olympe, le plus haut sommet du pays, mêlant ainsi l'esthétique sportive contemporaine à l'héritage culturel hellénique.

La gamme comprend des articles d'entraînement multifonctionnels, notamment des combinaisons de ski, des ensembles softshell et des doudounes isolées, conçus pour répondre aux exigences de divers scénarios sportifs et quotidiens, tout en offrant confort, fonctionnalité et style raffiné. Les tenues de podium d'extérieur sont dotées des technologies exclusives d'ANTA, qui permettent une gestion dynamique de l'humidité et un séchage rapide, ainsi qu'une rétention thermique statique pour une chaleur supérieure.

Petros Sinadinos, président de la commission du marketing du Comité olympique hellénique, a déclaré : « Nous sommes très honorés de collaborer avec une marque de vêtements de sport de premier plan telle qu'ANTA. Ce partenariat représente une véritable relation gagnant-gagnant. Plus important encore, il apporte des avantages tangibles à nos athlètes, qui apparaîtront sur la plus grande scène sportive du monde équipés de vêtements performants de haut niveau ».

ANTA a officiellement signé un contrat avec le Comité international olympique en 2019 en tant que fournisseur officiel de vêtements de sport et est depuis lors un partenaire à long terme fiable du Mouvement olympique. La collaboration avec le Comité olympique hellénique marque une nouvelle étape importante dans le développement international d'ANTA.

À l'avenir, ANTA continuera d'innover grâce à la technologie et à l'intégration culturelle, fournissant des équipements sportifs professionnels aux athlètes et aux amateurs de sport du monde entier.

À propos d'ANTA

ANTA a été créée en Chine dans les années 90. En tant que marque de sport de premier plan en Chine, ANTA s'est toujours engagée à fournir aux consommateurs des produits sportifs fonctionnels, professionnels et axés sur la technologie dans une gamme variée de catégories sportives, allant des sports populaires tels que la course à pied, l'entraînement croisé, le basket-ball et d'autres, aux sports professionnels et aux sports de niche. ANTA a également fourni des équipements de compétition et d'entraînement professionnels à dix équipes nationales chinoises de sports d'hiver pour Milan, permettant ainsi aux athlètes chinois de concourir sur la scène mondiale.

À propos du Comité olympique hellénique (HOC)

Le Comité olympique hellénique (HOC) a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'olympisme moderne. Fondé le 24 novembre 1894 à Athènes, il s'est réuni pour la première fois le même jour pour mettre en mouvement les plans des premiers Jeux olympiques modernes, qui se sont finalement tenus à Athènes en 1896.

La mission du HOC est centrée sur la préservation et la promotion des principes olympiques en Grèce, en mettant l'accent sur les initiatives sportives et éducatives. Les principales activités comprennent la coordination avec les fédérations sportives nationales pour préparer les athlètes grecs à la compétition olympique et la sélection des représentants de la nation pour les Jeux. Par ces efforts, le HOC vise non seulement à renforcer l'excellence sportive, mais aussi à inculquer les valeurs olympiques qui inspirent la fierté nationale et la coopération internationale.

