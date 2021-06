Antaisolar lançou SPACE, o rastreador solar mais longo do mundo na SNEC 2021

SPACE, o rastreador solar Multi-Slew de 1P (1 módulo em retrato), pode ser estendido até 240 m de comprimento.

XIAMEN, China, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Antaisolar, fornecedora líder de toda a cadeia no setor no sistema de montagem fotovoltaica, comemorou seu 15º aniversário lançando seu mais recente monitor solar, o SPACE, na SNEC. Com "exclusividade, inteligência, eficiência, infinidade", o mais longo sistema de rastreamento independente com um módulo em retrato de eixo único do mundo, pode ser estendido a mais de 4 strings, de no máximo 240 m de comprimento, com redução de até 18% no custo do sistema de montagem solar, tornando-se a melhor escolha para uma usina solar de larga escala em terrenos planos e a melhor opção para robôs de limpeza.