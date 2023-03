Antaisolar präsentiert neuestes Nachführsystem und dezentrales Montagesystem auf der GENERA in Madrid in Spanien

MADRID, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- Antaisolar, der führende Anbieter der gesamten Industriekette für PV-Montagesysteme, präsentierte die neuesten nachgeführten und verteilten Montagesysteme auf Spaniens größter und einflussreichster Umweltmesse GENERA, die vom 21. bis 23. Februar im IFEMA Exhibition Center in Madrid stattfand.

Antaisolar Team at GENERA 2023

Das Vorzeige-Solarnachführsystem von Antaisolar, TAI-Space, erregte aufgrund seines fortschrittlichen Designs und seiner Mehrfachantriebstechnologie Aufmerksamkeit. Es wurde von der globalen Behörde CPP zertifiziert, dass es extremen Windbedingungen standhält. TAI-Space bietet eine innovative FOC-Antriebstechnologie mit bürstenlosem Motor, die eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren hat und während des gesamten Lebenszyklus des Solarkraftwerks nicht gewartet werden muss. TAI-Space ist mit großen Solarmodulen kompatibel und kann sich an mehr als sechs Stränge von großen Panels anpassen, wodurch die Systemkosten effektiv um bis zu 18 % gesenkt werden.

Die dezentrale Stromerzeugung hat seit 2021 auf dem europäischen Markt ein explosives Wachstum erfahren. Als Antwort auf diesen Markttrend hat Antaisolar ein komplettes Sortiment an dezentralen Montageprodukten entwickelt, die sich flexibel an verschiedene Materialien und Dachtypen anpassen lassen. Alle Produkte von Antaisolar zur dezentralen Stromerzeugung wurden zahlreichen Tests und internationalen Zertifizierungen unterzogen, die ihre Stabilität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit gewährleisten und sie für verschiedene Anwendungen ideal machen.

Während der Ausstellung fanden sich an Antaisolars Stand viele Besucher ein und Emmanuele Chiappori, der Global Technical Director von Antaisolar sowie Senior Sales Manager Sara Song, führten zwei Präsentationen durch. Die Präsentationen konzentrierten sich auf die neueste Solar-Nachführtechnologie von Antaisolar und auf die einzigartigen Vorteile der dezentralen Produkte. Beide Präsentationen wurden von den Zuhörern gut aufgenommen und stießen auf großes Interesse und Beteiligung.

Antaisolar schätzt Spanien als einen der wichtigen internationalen Märkte sehr. Im August 2022 gründete Antaisolar ein globales Forschungs- und Entwicklungszentrum in Madrid, das die strategische Rolle der technologischen Innovation des Unternehmens übernimmt. Antaisolar festigt weiterhin seine Entwicklung und Auslegung, die auf die wachsenden Bedürfnisse des europäischen Marktes zugeschnitten ist, mit einem vielfältigen Produktprofil, das verschiedene Anwendungsszenarien abdecken kann und ein starkes Rückgrat für die Energiewende in Europa bilden soll. Antaisolar verfolgt die Mission, „Raise a Green World" und macht auf dem Weg zur Globalisierung Fortschritte und bietet Kunden weltweit hochwertige Produkte und Dienstleistungen an.

