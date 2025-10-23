ANTARES VISION GROUP PRÄSENTIERT FULL-STACK-TRACEABILITY-LÖSUNGEN AUF DER 40. GS1 HEALTHCARE GLOBAL CONFERENCE

TRAVAGLIATO, Italien, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Antares Vision Group, das italienische multinationale Unternehmen, führend in Rückverfolgbarkeit und Qualitätsinspektion, das Produktsicherheit und Transparenz der Lieferkette durch integriertes Datenmanagement gewährleistet, wird als Sponsor an der 40. GS1 Healthcare Global Conference teilnehmen, die vom 4. bis 6. November 2025 in Brüssel (Belgien) stattfindet.

Diese Jubiläumsausgabe feiert zwanzig Jahre GS1 Healthcare und bringt Regulierungsbehörden, Krankenhausleiter, Hersteller und Technologieinnovatoren aus der ganzen Welt zusammen, um zu erkunden, wie Standards die Zukunft der digitalen Gesundheit, Lieferkettentransparenz und Patientensicherheit gestalten.

Als vertrauenswürdiger Partner der Digitalisierung präsentiert Antares Vision Group ihre Vision und Lösungen für End-to-End-Rückverfolgbarkeit – von Serialisierung und Aggregation über Lieferkettenkonformität bis hin zum Medikationsmanagement auf Krankenhausebene.

Der Ansatz des Unternehmens zeigt, wie GS1-Standards jedem Produkt eine eindeutige digitale Identität während seines gesamten Lebenszyklus verleihen, was Transparenz, regulatorische Konformität und nutzbare Daten in jeder Phase ermöglicht.

„Der wahre Wert der Rückverfolgbarkeit entsteht, wenn Daten nicht nur erstellt, sondern über den gesamten Lebenszyklus hinweg aktiv verknüpft und genutzt werden. Unsere Systeme gewährleisten die kontinuierliche Verfügbarkeit kritischer Arzneimittel und Geräte und verhindern automatisch die Verwendung abgelaufener oder nicht konformer Produkte. Krankenhäuser gewinnen an Effizienz, reduzieren Abfall und verbessern die Patientensicherheit, während Pharmaunternehmen regulatorische Konformität, Markenschutz und Transparenz in der Lieferkette erreichen", sagte Gianfranco Landolfi, General Manager Life Science & Cosmetics von Antares Vision Group.

Das Herzstück der Expertise von Antares Vision ist die Integration von Full-Stack-Lösungen von L1 bis L5, die die gesamte Wertschöpfungskette absichern und verbinden – von der Serialisierung in der Fabrik über globale Lieferkettenkonformität bis hin zur Verwaltung auf Krankenhausebene.

Sobald die Produkte in den Gesundheitseinrichtungen eintreffen, übernimmt die Medication Management Platform die Kontrolle und kombiniert Software und Hardware wie automatisierte und robotisierte Schränke, intelligente Wagen und IoT-gestützte Verbindungen zu bestehenden Lagern. Jede Bewegung wird im Detail nachverfolgt (vom Krankenhaus bis zur Station, zum Schrank, zur Schublade und zur genauen Position), und jede Ausgabe wird über GS1-EPCIS-Ereignisse mit der jeweiligen serialisierten Einheit verknüpft.

Dies ermöglicht es Krankenhäusern, Bestände in Echtzeit zu überwachen, abgelaufene oder falsche Produkte zu vermeiden und schnelle, präzise Rückrufe durchzuführen, wenn nötig.

Die Teilnahme von Antares Vision Group an der GS1 Healthcare Global Conference unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation, Interoperabilität und Nachhaltigkeit.

Zudem hebt sie die Schlüsselrolle von Antares Vision Group bei der Gestaltung eines sichereren, intelligenteren und transparenteren globalen Gesundheitssystems hervor.

Seit fast zwei Jahrzehnten hat Antares Vision Serialisierungs- und Aggregationslösungen an über 170 Produktionsstandorten und mehr als 1.100 Verpackungslinien implementiert – ein greifbarer Beweis für die Wirkung der End-to-End-Rückverfolgbarkeit in industriellen und klinischen Umgebungen.

