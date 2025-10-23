ANTARES VISION GROUP PRÉSENTE SES SOLUTIONS DE TRAÇABILITÉ FULL-STACK À LA 40e CONFÉRENCE MONDIALE GS1 HEALTHCARE

TRAVAGLIATO, Italie, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Antares Vision Group, multinationale italienne leader dans la traçabilité et l'inspection qualité, garantissant la sécurité des produits et la transparence de la chaîne d'approvisionnement grâce à la gestion intégrée des données, participera en tant que sponsor à la 40e Conférence mondiale GS1 Healthcare, qui se tiendra à Bruxelles (Belgique) du 4 au 6 novembre 2025.

ANTARES VISION GROUP AT THE 40th GS1 HEALTHCARE GLOBAL CONFERENCE

Cette édition anniversaire célèbre les vingt ans de GS1 Healthcare et réunit des régulateurs, des dirigeants hospitaliers, des fabricants et des innovateurs technologiques du monde entier pour explorer comment les standards façonnent l'avenir de la santé numérique, de la transparence de la chaîne d'approvisionnement et de la sécurité des patients.

En tant que partenaire de confiance de la digitalisation, Antares Vision Group présentera sa vision et ses solutions pour une traçabilité de bout en bout, englobant la sérialisation, l'agrégation, la conformité de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des médicaments au niveau hospitalier.

L'approche du Groupe démontre comment les standards GS1 permettent à chaque produit de conserver une identité numérique unique tout au long de son cycle de vie, garantissant transparence, conformité réglementaire et données exploitables à chaque étape.

« La véritable valeur de la traçabilité se réalise lorsque les données ne sont pas seulement créées, mais connectées et utilisées tout au long du cycle de vie. Nos systèmes garantissent la disponibilité continue des médicaments et dispositifs critiques, tout en empêchant automatiquement l'utilisation de produits périmés ou non conformes. Les hôpitaux gagnent en efficacité opérationnelle, réduisent le gaspillage et améliorent la sécurité des patients, tandis que les entreprises pharmaceutiques assurent la conformité réglementaire, la protection de la marque et la transparence de la chaîne d'approvisionnement », déclare Gianfranco Landolfi, General Manager Life Science & Cosmetics d'Antares Vision Group.

Au cœur de l'expertise d'Antares Vision se trouve l'intégration de solutions full-stack, du niveau L1 au L5, sécurisant et connectant l'ensemble de la chaîne de valeur : de la sérialisation en usine à la conformité mondiale, jusqu'à la gestion hospitalière et l'administration des patients.

Une fois les produits arrivés dans les établissements de santé, la Medication Management Platform prend le relais, combinant logiciels et matériels tels que des armoires automatisées et robotisées, des chariots intelligents et des connexions IoT aux stockages existants. Chaque mouvement est suivi en détail (de l'hôpital au service, à l'armoire, au tiroir et à la position exacte) et chaque dispensation est liée à l'unité sérialisée via des événements GS1 EPCIS.

Cela permet aux hôpitaux de maintenir un inventaire en temps réel, d'empêcher la distribution de produits périmés ou incorrects et d'exécuter des rappels rapides et précis si nécessaire.

La participation d'Antares Vision Group à la conférence GS1 Healthcare démontre son engagement envers l'innovation, l'interopérabilité et la durabilité. L'événement souligne également le rôle clé du Groupe dans la construction d'un écosystème de santé plus sûr, plus intelligent et plus transparent à l'échelle mondiale.

Depuis près de vingt ans, Antares Vision a mis en œuvre des solutions de sérialisation et d'agrégation sur plus de 170 sites de production et plus de 1 100 lignes d'emballage — une preuve tangible de l'impact de la traçabilité de bout en bout dans les contextes hospitaliers et industriels.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2802812/Antares_Vision_Group.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2770351/AntaresVision_Group_Logo.jpg