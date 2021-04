Ante Razmilovic e Garry Flowers nomeados para o Conselho Consultivo, trazem ampla experiência em construção, engenharia e financiamento para a empresa

ANTE RAZMILOVIC Ante tem 25 anos de experiência em bancos de investimento com empresas de primeiro escalão, como especialista em derivativos e finanças estruturadas e garantidas, trabalhando com o segmento público em divisões de valores mobiliários. Credit Suisse First Boston e Credit Suisse Financial Products de 1992 a 1997, tendo então ingressado na Goldman Sachs International em 1997 pela primeira vez. JP Morgan Europe de 2007 a 2010. Goldman Sachs Asia e depois Goldman Sachs International, 2010 a 2017. Em 2017, lançou um novo negócio de finanças estruturadas alojado dentro da subsidiária londrina do Swiss Private Bank REYL & Cie. Ante é Bacharelado Internacional, 1989, ACS Hillingdon, Londres, Reino Unido. Imperial College, BEng Electric Engineering, 1989 – 1992, Londres, Reino Unido.

Histórico profissional

Credit Suisse First Boston e Credit Suisse Financial Products, 1992 - 1997

Credit Suisse First Boston 1992-1993, Londres.

Finanças Corporativas e Mercado de Capitais. Designado para a equipe de reestruturação do Banco, assessorando a equipe do Ministério das Finanças da Suécia, coordenada pelo agora diretor do Riskbank (banco central da Suécia), Stefan Ingves, e a equipe de ajuda do governo ao sistema financeiro sueco. A equipe de Stefan Ingves tornou-se a autoridade de apoio ao banco e um dos melhores estudos de caso da categoria em termos de ajudas ao setor bancário de governos em todo o mundo.

Credit Suisse Financial Products, 1993 – 1997, Londres e Hong Kong.

1993 – 1995 Marketing de derivativos para bancos e fundos de cobertura, Londres.

1995 – 1996 Marketing de derivativos para clientes institucionais na Ásia, incluindo a grande China e Hong Kong, Hong Kong.

1996-1997 Marketing de derivativos para clientes institucionais na Escandinávia e Europa, Londres.

Goldman Sachs International, Londres 1997 – 2007

1997 – 1999 Marketing e Estruturação de Derivativos para clientes institucionais na Escandinávia, Reino Unido e Europa,

1999 – 2001 Marketing e Estruturação de Derivativos para clientes institucionais em mercados emergentes na EMEA, incluindo África do Sul e Rússia.

2001 – 2007, Diretor de estruturação de crédito estruturado e Marketing de Derivativos para Europa (originação, estruturação, colocação).

Promovido a Diretor Administrativo em 2006.

JP Morgan, Londres 2007 – 2010

Diretor administrativo de Vendas de Ativos Cruzados e Marketing de Derivativos, Escandinávia e Países Baixos (nas divisões de FICC (Renda Fixa, Câmbio e Commodities) e participações societárias).

Goldman Sachs, Hong Kong e Londres 2010 – 2017

2010 – 2012 Diretor administrativo de vendas estruturadas de ativos cruzados e FI estruturados Ásia, Hong Kong.

2012 – 2017 Diretor geral de vendas estruturadas de ativos cruzados, Estruturação do Oriente Médio (sede de Londres) e Originação financeira estruturada e estruturação (Europa e Oriente Médio).

Aposentado como diretor administrativo da Goldman Sachs International em 1º de agosto de 2017.

REYL & Co (Reino Unido) LLP, Londres 2017 - 2020

Diretor Administrativo, Diretor de finanças estruturadas.

GARRY FLOWERS

Garry W. Flowers atua como vice-presidente executivo e proprietário beneficiário conforme a seção 16b desde 2016 da Fluor Corporation, responsável pela construção e fabricação, SSMA, segurança corporativa, investigações corporativas, relações industriais, cadeia de suprimentos corporativa e risco corporativo.

De 2009 a 2011, o Sr. Flowers atuou como presidente e CEO da Savannah River Nuclear Solutions, LLC, a parceria liderada pela Fluor que supervisiona a gestão, a limpeza e as operações nas instalações do departamento de energia de Savannah River, em Aiken, na Carolina do Sul. O Sr. Flowers liderou a equipe da Fluor substituindo o prestador de serviços de construção original de projetos de energia nuclear da Westinghouse para construir quatro projetos de energia nuclear de 1200 megawatts, para 2 concessionárias públicas na Carolina do Sul e Geórgia, avaliados em valor de contrato de US $9B. Além disso, ele supervisionou a construção da ponte estaiada Governor Mario M. Cuomo, um projeto de preço fixo de 3,2 bilhões de dólares em Tarrytown, Nova York, a instalação de armazenamento de armas nucleares no F.E. Warren U.S. AFB em Cheyenne, Wyoming, e o projeto de nitrocelulose do exército dos EUA em Radford, Virginia.

Em 2012, ele atuou como presidente do grupo de serviços, operações e manutenção globais. Ele gerenciou um setor de negócios de operações e manutenção de US$ 3B com 19 mil funcionários em mais de 100 países, e nas subsidiárias AMECO (empresa de aluguel de equipamentos) e TRS, a empresa de pessoal temporário da Fluor. Ele supervisionou um contrato de 500 milhões de dólares entre a AMECO e o exército dos EUA para equipar as bases dos EUA no Iraque.

Desde que ingressou na Fluor em 1978, ele ocupou vários cargos de liderança em toda a empresa. Ativo em várias organizações cívicas e profissionais, o Sr. Flowers é um antigo membro do Conselho Executivo do Departamento de Estado dos EUA, do Conselho Consultivo de Segurança no Exterior (OSAC) e já foi diretor do Conselho da Associação de Fabricantes da Carolina do Sul.

Ele é graduado pela Universidade Furman da Carolina do Sul, tendo se formado em ciências políticas. O Sr. Flowers reside com sua esposa em Isle de Palms, Carolina do Sul.

O Dr. John Burba declarou, "Estou animado por ter Garry e Ante integrados em nossa equipe e espero trabalhar com eles na construção de uma empresa de extração de lítio líder do setor, ecológica e ética".

EM NOME DO CONSELHO

"Dr. John Burba"

O Dr. John Burba, CEO e diretor presidente

