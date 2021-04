Ante Razmilovic y Garry Flowers designados para el consejo asesor, aportando amplia experiencia en financiamiento, ingeniería y construcción a la compañía

ANTE RAZMILOVIC Ante cuenta con 25 años de experiencia en banca de inversión con las principales empresas del ramo y es especialista en derivados e instrumentos financieros estructurados y asegurados trabajando en el sector público en divisiones de valores. Credit Suisse First Boston y Credit Suisse Financial Products de 1992 a 1997, que se incorporaron por primera vez a Goldman Sachs International en 1997. JP Morgan Europa de 2007 a 2010. Goldman Sachs Asia y luego Goldman Sachs International de 2010 a 2017. En 2017, lanzó una nueva empresa de finanzas estructuradas albergada en la subsidiaria en Londres del Swiss Private Bank REYL & Cie. Ante es graduado de Bachillerato Internacional (IB), 1989, ACS Hillingdon, Londres, Reino Unido. Imperial College, BEng en Ingeniería Eléctrica, 1989-1992, Londres, Reino Unido.

Historia laboral

Credit Suisse First Boston y Credit Suisse Financial Products, 1992-1997

Credit Suisse First Boston 1992-1993, Londres.

Finanzas corporativas y mercados de capitales. Asignado al equipo de reestructuración bancaria que asesora al equipo del Ministerio de Finanzas de Suecia bajo el liderazgo del ahora director del Swedish Riskbank, Stefan Ingves, y al equipo para el rescate del sistema financiero sueco por parte del gobierno. El equipo dirigido por Stefan Ingves se convertiría en la autoridad de apoyo bancario y en un caso de estudio de máximo nivel para operaciones gubernamentales de rescate del sector bancario en todo el mundo.

Credit Suisse Financial Products 1993-1997, Londres y Hong Kong.

1993-1995 Mercado de derivados para bancos y fondos de cobertura, Londres.

1995-1996 Mercado de derivados para clientes institucionales en Asia, incluyendo la Gran China y Hong Kong, Hong Kong.

1996-1997 Mercado de derivados para clientes institucionales en Escandinavia y Europa, Londres.

Goldman Sachs International, Londres 1997-2007

1997-1999 Mercado de derivados y estructuración para clientes institucionales en Escandinavia, Reino Unido y Europa.

1999-2001 Mercado de derivados y estructuración para clientes institucionales en mercados emergentes en EMEA, incluyendo Sudáfrica y Rusia.

2001-2007 Director de Estructuración de Crédito Estructurado y Mercado de Derivados en Europa (originación, estructuración, colocación).

Ascendido a director general en 2006.

JP Morgan, Londres 2007-2010

Director administrativo de Ventas de Activos Cruzados y Mercado de Derivados para Escandinavia y Holanda (en las divisiones FICC y Valores).

Goldman Sachs, Hong Kong y Londres 2010-2017

2010-2012 Director administrativo de Ventas Estructuradas de Activos Cruzados y Estructuración FI para Asia, Hong Kong.

2012-2017 Director administrativo de Estructuración de Activos Cruzados para Oriente Medio (con sede en Londres) y Originación y Estructuración de Finanzas Estructuradas (Europa y Oriente Medio).

Jubilado como director administrativo de Goldman Sachs International el 1 de agosto de 2017.

REYL & Co (Reino Unido) LLP, Londres 2017-2020

Director de Finanzas Estructuradas.

GARRY FLOWERS

Garry W. Flowers se ha desempeñado como vicepresidente ejecutivo y funcionario de la sección 16b desde 2016 para Fluor Corporation, responsable de Construcción y Fabricación, HSE, Seguridad Corporativa, Investigaciones Corporativas, Relaciones Industriales, Cadena de Suministro Corporativa y Riesgo Corporativo.

Entre 2009 y 2011, el Sr. Flowers se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Savannah River Nuclear Solutions, LLC, la alianza dirigida por Fluor que supervisa la gestión, organización y operaciones en la planta Savannah River del Departamento de Energía en Aiken, Carolina del Sur. El Sr. Flowers dirigió al equipo de Fluor reemplazando al contratista de construcción inicial en Westinghouse Nuclear Power Projects para construir cuatro proyectos de energía nuclear de 1.200 megavatios para dos empresas de servicios públicos en Carolina del Sur y Georgia, en un contrato valorado en USD 9.000 millones. Además, supervisó el puente suspendido Governor Mario M. Cuomo, un proyecto de precio fijo de USD 3.200 millones en Tarrytown, Nueva York; la instalación de almacenamiento de armas nucleares en la Base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos F.E. Warren en Cheyenne, Wyoming; y el proyecto de nitrocelulosa del Ejército de los Estados Unidos en Radford, Virginia.

En 2012 se desempeñó como presidente del grupo de Servicios, Operaciones y Mantenimiento Globales. Dirigió un sector comercial de operaciones y mantenimiento de USD 3.000 millones con 19.000 empleados en más de 100 países, y subsidiarias AMECO (compañía de alquiler de equipos) y TRS, la empresa de personal temporal de Fluor. Supervisó un contrato de USD 500 millones entre AMECO y el Ejército de los Estados Unidos para dotar las bases de los Estados Unidos en Irak.

Desde que ingresó a Fluor en 1978, ha ocupado numerosos cargos de liderazgo en toda la compañía. Activo en diferentes organizaciones cívicas y profesionales, el Sr. Flowers es exmiembro del Consejo Ejecutivo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC) y anteriormente fue director de la junta de la Alianza de Fabricantes de Carolina del Sur (SCMA).

Es graduado de la Universidad Furman en Carolina del Sur con título profesional en Ciencias Políticas. El Sr. Flowers reside con su esposa en Isle of Palms, Carolina del Sur.

El Dr. John Burba declaró: "Me entusiasma tener a Garry y Ante a bordo con nuestro equipo, y espero trabajar con ellos para construir una compañía de extracción de litio ética y ecológica, líder en la industria".

EN NOMBRE DE LA JUNTA

"Dr. John Burba"

El Dr. John Burba, presidente y director ejecutivo

Teléfono: (778) 939-4228

Declaraciones prospectivas y cautelares

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la promoción de una oferta de compra de cualquier título. Estos títulos no deberán venderse en ningún estado de los Estados Unidos en el cual dicha oferta, promoción o venta pudiera ser ilegal. Los valores aquí mencionados no se han registrado ni se registrarán conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y sus enmiendas, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registrarse conforme a dicha ley o de conformidad con alguna exención disponible de la misma. Esta publicación puede contener declaraciones dentro del significado de las cláusulas de puerto seguro según se definen en las leyes y regulaciones de valores.

Esta publicación puede contener ciertas declaraciones prospectivas con respecto a la condición financiera, los resultados de las operaciones y los negocios de la compañía y algunos de los planes y objetivos de la compañía respecto de los mismos. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgo e incertidumbre porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que ocurrirán en el futuro, y existen muchos factores que podrían causar que los resultados y desarrollos reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos por estas declaraciones prospectivas.

