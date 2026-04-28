Antes del Gran Premio de Miami, la Campaña para Niños Libres de Tabaco lanza una campaña publicitaria instando a la Fórmula 1 a poner fin a todos los patrocinios del tabaco

Nuevos anuncios destacan cómo Philip Morris International y British American Tobacco están utilizando la F1 para comercializar productos adictivos para los jóvenes aficionados

WASHINGTON, 28 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que la Fórmula 1 regresa a los Estados Unidos para el Gran Premio de Miami el 3 de mayo, la Campaign for Tobacco-Free Kids lanzó hoy una nueva campaña publicitaria, "End the Formula", que insta al deporte a dejar de ayudar a las grandes tabacaleras a vender adicción a los niños y poner fin a todos los patrocinios de tabaco.

La campaña destaca cómo las compañías tabacaleras Philip Morris International (PMI) y British American Tobacco (Bat) están patrocinando a los mejores equipos de F1 para comercializar marcas de bolsas de nicotina y cigarrillos electrónicos a millones de jóvenes fanáticos. Los anuncios transmiten un mensaje simple: "F1 + Big Tobacco = Kid Addiction".

La campaña "End the Formula" se lanza a medida que la Fórmula 1 continúa expandiendo su alcance entre el público más joven. A través de asociaciones con marcas como Disney, Lego y Mattel's Hot Wheels, el deporte está atrayendo a más niños y familias que nunca, creando nuevas oportunidades para que las compañías tabacaleras comercialicen sus productos adictivos entre los jóvenes.

"La Fórmula 1 está construyendo una audiencia juvenil global, y las grandes tabacaleras están sacando provecho", dijo Yolonda C. Richardson, presidenta y directora ejecutiva de la Campaña para Niños Libres de Tabaco. "Las compañías tabacaleras han utilizado el mismo libro de jugadas durante décadas: hacer que los productos dañinos y adictivos se vean divertidos y emocionantes, dirigirse a los niños y atraer a una nueva generación de clientes. Un deporte que se hace llamar familiar como la F1 no debería formar parte de esa fórmula ".

La Fórmula 1 se movió para poner fin a los patrocinios de cigarrillos en 2006, sin embargo, las compañías tabacaleras siguen siendo visibles en el deporte hoy en día a través de la comercialización de productos más nuevos PMI patrocina al equipo Ferrari para promocionar sus bolsas de nicotina Zyn, mientras que BAT patrocina al equipo McLaren con sus marcas de bolsas Velo y cigarrillos electrónicos Vuse. Los logotipos de los productos ocupan un lugar destacado en los coches y los trajes de carreras de pilotos y se promocionan ante una gran audiencia global a través de las plataformas de medios digitales de la F1. En el reciente Gran Premio de Japón, los niños pequeños usaron trajes de carreras con el logotipo de Zyn cuando se reunieron con sus héroes pilotos, imágenes compartidas en las plataformas oficiales de redes sociales de la F1 y vistas por millones de seguidores.

En marzo, la Campaña para Niños Libres de Tabaco se unió a 162 organizaciones de interés público de 57 países para pedir a la Fórmula 1 que pusiera fin a todos los patrocinios del tabaco, con cartas separadas instando a los CEO de Disney, Lego y Mattel a apoyar el esfuerzo. Además, las campañas de petición y correo electrónico han generado más de 25.000 mensajes a la Fórmula 1, lo que subraya la preocupación pública por los vínculos del deporte con la industria tabacalera.

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FUENTE Campaign for Tobacco-Free Kids