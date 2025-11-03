Anthill Cloud : transformer le marketing pharmaceutique avec l'IA, le contenu modulaire et l'engagement omnicanal

COPENHAGUE, Danemark, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Anthill, un partenaire technologique et d'excellence en matière de contenu pour l'industrie des sciences de la vie, annonce le lancement d'Anthill Cloud™, une plateforme innovante qui combine l'IA, le contenu modulaire et l'engagement personnalisé dans un seul écosystème cloud connecté. Spécialement conçu pour les secteurs pharmaceutique, medtech et biotech, Anthill Cloud unifie la création de contenu, la gouvernance et l'activation omnicanale, accélère le temps de mise sur le marché et augmente l'engagement des HCP.

Anthill Cloud regroupe trois modules puissants :

Arcane™ - Un outil d'IA générative qui résout les défis de la pharmacie en matière de découverte, de réutilisation et de création de contenu. Le module réduit les coûts, supprime la complexité et accélère la production de contenu.

- Un outil d'IA générative qui résout les défis de la pharmacie en matière de découverte, de réutilisation et de création de contenu. Le module réduit les coûts, supprime la complexité et accélère la production de contenu. Activator™ - Un outil de création de contenu qui accélère la production à l'aide de modèles pré-approuvés et de contenu modulaire, entièrement intégré à Veeva PromoMats et Veeva MedComms.

- Un outil de création de contenu qui accélère la production à l'aide de modèles pré-approuvés et de contenu modulaire, entièrement intégré à Veeva PromoMats et Veeva MedComms. Amplify™ - Un outil d'auto-détaillage qui permet un engagement personnalisé et omnicanal avec les HCP 24/7, améliorant les performances des visiteurs médicaux et produisant des résultats mesurables.

« Avec Anthill Cloud, les équipes commerciales et médicales n'ont plus besoin de choisir entre agilité et conformité », déclare Rasmus Kalms, CPO d'Anthill. « Nous avons créé un nouvel écosystème d'excellence du contenu qui redéfinit la manière dont les entreprises pharmaceutiques abordent leur stratégie omnicanale. En combinant l'IA, le contenu modulaire et l'automatisation, Anthill Cloud redéfinit l'ensemble du processus et rend la communication dans le domaine de la santé plus rapide, plus innovante et réellement efficace. »

Les entreprises du secteur des sciences de la vie sont confrontées à des défis croissants en matière de contenu : des lancements de produits mondiaux déconnectés des besoins locaux, des bibliothèques numériques surchargées, des dépenses excessives pour des actifs numériques inutilisés et des processus d'approbation longs avec de multiples contrôles réglementaires.

Anthill Cloud relève à ces défis en offrant :

La création et la découverte évolutives de contenu, alimentées par l'IA générative conforme.

L'édition de contenu modulaire entièrement automatisée et intégrée pour une découvrabilité totale.

Des parcours clients hautement personnalisés et interactifs, adaptés aux besoins et aux préférences des HCP.

Un écosystème unifié qui s'intègre à Veeva PromoMats et à tout autre DAM.

Anthill présentera Anthill Cloud lors du prochain Veeva Commercial Summit Europe, à Madrid. Les participants pourront assister à des démonstrations en direct et rencontrer les experts d'Anthill pour discuter de la modernisation de leur parcours d'excellence en matière de contenu.

À propos d'Anthill

Anthill est le spécialiste de la transformation de l'excellence du contenu. Nous donnons aux entreprises pharmaceutiques les moyens de répondre aux attentes croissantes des patients en matière d'expériences personnalisées et de haute qualité. En appliquant les principes et les technologies de l'excellence du contenu, Anthill permet aux entreprises pharmaceutiques d'augmenter le volume de contenu produit pour les stratégies omnicanales, d'accélérer les approbations médicales, légales et réglementaires, et de promouvoir la création rapide de tactiques omnicanales.

