Anthill Cloud: Transformando el marketing farmacéutico con IA, contenido modular e interacción omnicanal

COPENHAGUE, Dinamarca, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Anthill, socio tecnológico y de excelencia en contenido para la industria de las ciencias de la vida, ha anunciado el lanzamiento de Anthill Cloud™, una innovadora plataforma que combina inteligencia artificial, contenido modular e interacción personalizada en un ecosistema de nube conectado. Diseñada específicamente para los sectores farmacéutico, de tecnología médica y biotecnológico, Anthill Cloud unifica la creación, la gestión y la activación omnicanal del contenido, acelera la comercialización y optimiza la interacción con los profesionales sanitarios.

Anthill Cloud - next-generation content operations platform for pharma

Anthill Cloud reúne tres potentes módulos:

Arcane™ – Una herramienta de IA generativa que resuelve los desafíos de la industria farmacéutica en cuanto a descubrimiento, reutilización y creación de contenido. Reduce costes, elimina la complejidad y acelera la producción de contenido.

– Una herramienta de IA generativa que resuelve los desafíos de la industria farmacéutica en cuanto a descubrimiento, reutilización y creación de contenido. Reduce costes, elimina la complejidad y acelera la producción de contenido. Activator™ – Una herramienta de creación de contenido que acelera la producción utilizando plantillas preaprobadas y contenido modular, totalmente integrada con Veeva PromoMats y Veeva MedComms.

– Una herramienta de creación de contenido que acelera la producción utilizando plantillas preaprobadas y contenido modular, totalmente integrada con Veeva PromoMats y Veeva MedComms. Amplify™ – Una herramienta de autoinformación que permite una interacción personalizada y omnicanal con los profesionales sanitarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mejorando el rendimiento de los representantes médicos y ofreciendo resultados medibles.

"Con Anthill Cloud, los equipos comerciales y médicos ya no tienen que elegir entre agilidad y cumplimiento", afirmó Rasmus Kalms, director de producto de Anthill. "Hemos creado un nuevo ecosistema de excelencia de contenido que redefine la forma en que las empresas farmacéuticas abordan su estrategia omnicanal. Al combinar IA, contenido modular y automatización, Anthill Cloud transforma por completo el proceso y hace que la comunicación en el sector salud sea más rápida, innovadora y realmente eficiente".

Las empresas de ciencias de la vida se enfrentan a crecientes desafíos en materia de contenido: lanzamientos de productos globales desconectados de las necesidades locales, bibliotecas digitales saturadas, gasto excesivo en activos digitales sin usar y largos procesos de aprobación con múltiples controles regulatorios.

Anthill Cloud da respuesta a estos desafíos ofreciendo:

Creación y descubrimiento de contenido escalable, impulsado por IA generativa compatible.

Creación de contenido modular totalmente automatizada e integrada para una máxima visibilidad.

Experiencias de cliente altamente personalizadas e interactivas, adaptadas a las necesidades y preferencias de los profesionales sanitarios.

Un ecosistema unificado que se integra con Veeva PromoMats y otros DAM.

Anthill presentará Anthill Cloud en la próxima Veeva Commercial Summit Europe en Madrid. Los asistentes tendrán la oportunidad de ver demostraciones en vivo y reunirse con expertos de Anthill para hablar sobre cómo modernizar su proceso de creación de contenido.

Acerca de Anthill

Anthill es una empresa transformadora de excelencia en contenido. Capacitamos a las compañías farmacéuticas para que satisfagan las crecientes expectativas de los profesionales sanitarios en cuanto a experiencias personalizadas y de alta calidad. Mediante la aplicación de principios y tecnologías de excelencia en contenido, Anthill permite a las compañías farmacéuticas aumentar el volumen de contenido producido para estrategias omnicanal, agilizar las aprobaciones de MLR e impulsar la rápida creación de tácticas omnicanal.

