Anthony Di Iorio abre whitelist de novo projeto global para fortalecer uma internet controlada pelo usuário; projeto será lançado em 3 de novembro

Fundador da Ethereum, Decentral e Jaxx Liberty também anuncia fundação de USD 1 milhão para líderes e solucionadores de problemas canadenses

TORONTO, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Anthony Di Iorio, fundador da Ethereum, da Decentral e da Jaxx Liberty, anunciou hoje a abertura da whitelist para o Andiami: The Quest for Liberty, um futuro projeto global de tecnologia desenvolvido para agregar valor e complementar os principais projetos de redes descentralizadas de hoje, como o Bitcoin e a Ethereum. O anúncio foi feito durante o discurso de abertura de Di Iorio na Futurist Conference, o maior evento de criptomoedas e blockchain do Canadá.

Anthony Di Iorio (CNW Group/Decentral Inc.) Andiami: The Quest for Liberty será lançada em 3 de novembro de 2022. (CNW Group/Decentral Inc.)

Com dez anos de projeto, visão e desenvolvimento, o Andiami abordará as questões mais urgentes do mercado cripto, como a crescente centralização das redes descentralizadas e o uso prevalente de modelos de negócios da Web2 na busca pela Web3, uma Internet controlada pelo usuário. O Andiami atingirá seus objetivos reunindo liderança confiável, incentivos alinhados entre as partes interessadas e novos hardwares e softwares personalizados. Tudo isso será oferecido em uma infraestrutura escalável, um novo protocolo de compartilhamento de nós, um tipo diferenciado de mineração e economia de tokens de última geração.

"O futuro não pode ser construído utilizando-se modelos antigos", disse Anthony Di Iorio. "Da mesma forma, não se pode construir uma internet controlada pelo usuário e, ao mesmo tempo, contar com confiança institucional em qualquer lugar entre uma pessoa e um protocolo. O Andiami é o resultado de uma missão que comecei há dez anos para capacitar as pessoas com as ferramentas que elas necessitam para controlar suas vidas digitais: seu dinheiro, comunicação e identidade."

O Andiami: The Quest for Liberty está planejado para ser lançado em 3 de novembro de 2022, dez anos depois do dia em que Di Iorio realizou a primeira reunião do Bitcoin da história, em Toronto, onde conheceu Vitalik Buterin. O lançamento será realizado diante de um público de milhares de pessoas em um local icônico de concertos em Toronto, no Canadá, e também será transmitido ao vivo para o mundo todo.

A whitelist do Andiami já está aberta em andiami.org.

Também na Futurist Conference de hoje, Di Iorio anunciou a criação de uma fundação canadense dedicada a promover a próxima geração de líderes e solucionadores de problemas para ajudar a resolver os desafios mundiais mais urgentes. Di Iorio está doando pessoalmente USD 1 milhão para a fundação, que também será apoiada pelos lucros do projeto global.

"Ao longo dos anos, desenvolvi estruturas de resolução de problemas que juntaram as peças para a criação de soluções que beneficiam todas as partes envolvidas. As estruturas foram formalizadas, e minha missão é apresentar as ferramentas que inspirarão a próxima geração de solucionadores de problemas e líderes", disse Di Iorio.

Di Iorio é um dos fundadores da Ethereum e fundador e CEO da Decentral Inc. O local de nascimento original da Ethereum, a Decentral é uma empresa canadense que desenvolve ferramentas fundamentais para a próxima geração da Internet. Entre elas está o Jaxx Liberty, software que capacitou milhões de pessoas com as ferramentas necessárias para controlar seus ativos digitais.

Contato para a imprensa: Jen Wheatley, Decentral Inc., [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874985/Decentral_Inc__Anthony_Di_Iorio_Opens_Whitelist_for_New_Global_P.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874986/Decentral_Inc__Anthony_Di_Iorio_Opens_Whitelist_for_New_Global_P.jpg

FONTE Decentral Inc.

SOURCE Decentral Inc.