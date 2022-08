Anthony Di Iorio ouvre une liste blanche pour un nouveau projet mondial visant à rendre Internet contrôlé par les utilisateurs. Le projet sera dévoilé le 3 novembre

Le fondateur d'Ethereum, de Decentral et de Jaxx Liberty annonce également la création d'une fondation d'un million de dollars pour les leaders et les résolveurs de problèmes canadiens

TORONTO, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Anthony Di Iorio, fondateur d'Ethereum, de Decentral et de Jaxx Liberty, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de la liste blanche pour Andiami : The Quest for Liberty, un projet technologique mondial à venir conçu pour ajouter de la valeur aux principaux projets de réseaux décentralisés actuels comme Bitcoin et Ethereum et les compléter. L'annonce a été faite lors du discours d'ouverture de Di Iorio à la Futurist Conference, le plus grand événement crypto & blockchain du Canada.

Anthony Di Iorio Andiami: The Quest for Liberty will be unveiled on November 3, 2022.

Fort de dix années de conception, de vision et de construction, Andiami s'attaquera aux problèmes les plus urgents de la crypto-monnaie, notamment la centralisation croissante des réseaux décentralisés et l'utilisation prédominante de modèles commerciaux Web2 dans la course au Web3, un Internet contrôlé par l'utilisateur. Andiami atteindra ses objectifs en réunissant un leadership de confiance, des mesures incitatives adaptées aux parties prenantes, ainsi que de nouveaux matériels et logiciels personnalisés. Le tout sera livré sur une infrastructure évolutive, un nouveau protocole de partage de nœuds, un type unique d'exploitation minière et une économie de jetons de nouvelle génération.

« L'avenir ne peut pas être construit en utilisant les anciens modèles », déclare Anthony Di Iorio. « De même, vous ne pouvez pas construire un internet contrôlé par les utilisateurs tout en vous appuyant sur la confiance institutionnelle, n'importe où entre un individu et un protocole. Andiami est le fruit d'une mission que j'ai commencée il y a dix ans pour donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour contrôler leur vie numérique : leur argent, leur communication et leur identité. »

Andiami : The Quest for Liberty devrait être dévoilé le 3 novembre 2022, soit dix ans jour pour jour après la toute première réunion Bitcoin organisée par Di Iorio à Toronto, où il a rencontré Vitalik Buterin. L'inauguration aura lieu devant un public de milliers de personnes dans une salle de concert canadienne emblématique de Toronto, qui sera bientôt annoncée, et sera également diffusée en direct dans le monde entier.

La liste blanche d'Andiami est désormais ouverte à l'adresse andiami.org.

Lors de la Futurist conference d'aujourd'hui, M. Di Iorio a également annoncé la création d'une fondation canadienne dont le but est d'amplifier la prochaine génération de leaders et de résolveurs de problèmes pour aider à résoudre les défis les plus urgents du monde. M. Di Iorio fait personnellement don d'un million de dollars à la fondation, qui sera également financée par les recettes du projet mondial.

« Au fil des ans, j'ai mis au point des cadres de résolution de problèmes qui permettent d'assembler les pièces pour créer des solutions gagnant-gagnant-gagnant. Ces cadres ont été formalisés et j'ai pour mission d'apporter les outils qui inspireront la prochaine génération de résolveurs de problèmes et de leaders », déclare M. Di Iorio.

Di Iorio est un fondateur d'Ethereum et le fondateur et PDG de Decentral Inc. Lieu de naissance d'Ethereum, Decentral est une entreprise canadienne qui construit des outils au cœur du prochain Internet. Cela inclut Jaxx Liberty , un logiciel qui a donné à des millions de personnes les outils dont elles ont besoin pour contrôler leurs actifs numériques.

