Antier Solutions : Développement du jeu métavers Stellar pour le Web 3.0

C'est le frisson du Web 3.0 et la société de développement spécialisée dans le métavers Antier Solutions est à la tête de l'actualisation de ces produits « irréels ».

Avec les jeux métavers, le conglomérat de la blockchain mène l'industrie du divertissement pour atteindre la durabilité et la pertinence dans l'ère régie par l'utilisateur du Web 3.0.

Le travail d'Antier dans le développement d'applications de blockchain est une étude de cas renommée. Il comprend la finance décentralisée (DeFi), les NFT, les échanges décentralisés (DEX), la tokenisation d'actifs et les blockchains personnalisées pour diverses industries.

La société de développement spécialisée dans les blockchains a développé sa première preuve de concept sur Ethereum en 2016. Aujourd'hui, elle s'appuie sur une expertise éprouvée dans plus de 20 réseaux de blockchains.

Qu'est-ce qui rend les jeux métavers si recherchés

Le développement des jeux est une industrie compétitive et cible des millions d'utilisateurs à travers le monde.

Grâce à la disponibilité progressive d'Internet au fil des ans, les joueurs ont pu jouer à des jeux en ligne sans avoir à investir dans une infrastructure complexe et à la gérer.

Vikram R Singh, PDG d' Antier Solutions a fourni cette explication : « Ce que le métavers fait ici, c'est injecter une expérience immersive dans laquelle le joueur peut maintenant marcher dans le monde virtuel, et monétiser les actifs numériques tels que les armes ou les superpouvoirs de personnage, pour n'en nommer que quelques-uns. »

« La blockchain est essentielle pour construire un module financier sans frontières qui permet le traitement entre pairs. C'est un élément crucial si on veut s'attirer une participation massive. »

Cela signifie qu'une société de développement de métavers doit disposer d'une expertise dans les domaines de la blockchain, du jeu et de la réalité virtuelle. Antier répond parfaitement à tous ces critères.

Antier : Maîtriser l'équation de développement du jeu métavers

Antier suit un processus rigoureux pour développer des jeux métavers. Le processus couvre la modélisation 3D, la texturation des modèles de conception, les moteurs de jeux de prototypage, le squelettage (ou rigging) et les configurations de l'environnement, et enfin le script et la programmation.

Ensuite, il faut intégrer les protocoles DeFi pour activer MetaFi, ce qui implique un contrat intelligent (Solidity), le développement de blockchains de couche 1 et de couche 2 et la tokenisation.

Alors qu'il manque à la plupart des entreprises au moins une de ces compétences, Antier maîtrise l'équation métavers en intégrant tous les éléments avec finesse.

Son portefeuille de jeux métavers s'étend, sans s'y limiter, aux jeux d'assassins, d'aventure, de fantaisie, de société et plus encore.

Partenariat avec les meilleurs développeurs de jeux

La force de l'équipe d'Antier a augmenté de 200 % au cours de la dernière année. En dehors des consultants en blockchain, l'équipe comprend des artistes de jeu, des développeurs de moteur 3D Unity, des consultants en services Photon Voice, des développeurs C#, etc.

