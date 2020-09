Anunciada a XXIV Edição do Prêmio Internacional Fair Play Menarini

O Prêmio Fair Play Menarini foi concebido com o propósito de aumentar a conscientização em torno dos valores fundamentais do esporte. Ao longo dos anos, ele tem reconhecido campeões, lideranças e instituições que se destacaram no meio esportivo e na sociedade. Os homenageados do prêmio, este ano, incluem novamente muitos nomes históricos, como o ex-jogador de vôlei cubano Joël Despaigne , as lendas do futebol José Altafini e Zbigniew Boniek , os técnicos de futebol Arrigo Sacchi e Louis van Gaal , e Alessandro Campagna , que treinou a equipe italiana de polo aquático. Representando uma grande variedade de esportes, foram reconhecidos atletas como o motociclista Manuel Poggiali , as estrelas do esqui alpino as irmãs Fanchini , a golfista Federica Dassù ; e o iatista Andrea Stella , com sua história de coragem e determinação.

Esta edição também incluiu prêmios especiais como o "Sustenium Energia e Coração", concedido ao esquiador Dominik Paris, o prêmio "Narrando Emoções", instituído em memória de Franco Lauro, e conquistado pelo jovem jornalista Dario Ronzulli, e o prêmio especial "Compromisso Social e Civil", que neste momento histórico marcado pela pandemia da COVID-19, foi concedido ao FNMOCeO (Conselho Nacional de Médicos, Cirurgiões e Dentistas) e aoFNOPI (Federação Nacional dos Profissionais de Enfermagem). Durante a coletiva de imprensa, o prêmio na categoria "Fair Play e Solidariedade" também foi entregue ao famoso piloto Giancarlo Fisichella.

"O Prêmio Fair Play Menarini é um evento único no mundo dos esportes e, mais uma vez este ano, deu destaque aos maiores campeões e as celebridades mais conhecidas", explica o presidente do CONI, Giovanni Malagò. "As qualidades humanas e esportivas dos vencedores tornam este prêmio excepcional, desejado e apreciado em todo o mundo. O CONI apoia esta iniciativa há muitos anos, pois representa a verdadeira face do esporte, e agora, mais do que nunca, quando precisamos abraçar os valores da ética, do respeito e do fair play."

O prêmio é patrocinado pelo Grupo Farmacêutico Menarini que há oito anos associa seu nome aos valores de ética e fair play promovidos pelo evento.

"Esta edição tem um significado ainda mais importante porque celebra o desafio desses meses difíceis de confinamento e aqueles que levantaram a cabeça e nunca desistiram, exibindo os valores do Fair Play em suas vidas diárias", afirmou Ennio Troiano, Diretor Corporativo de Recursos Humanos do Grupo Menarini. "Este ano, ao associar seu nome a este prêmio, o Grupo Menarini quer transmitir uma mensagem de esperança, para que os valores saudáveis e bonitos do esporte possam inspirar a todos e, em especial, àqueles que lutaram muito e procuram encontrar a energia e a força para recomeçar."

Os ganhadores do XXIV Prêmio Internacional Fair Play Menarini são:

Joel Despaigne – prêmio "Fair Play"

Louis Van Gaal e Arrigo Sacchi – prêmio "Uma vida dedicada ao Esporte"

Alessandro Campagna – prêmio "Estrela do Esporte"

Manuel Poggiali – prêmio "Modelo de vida Fair Play"

Josè Altafini e Zibgniew Boniek – prêmio "Esporte e Vida"

Nadia e Elena Fanchini – prêmio "Valores Sociais do Esporte"

Federica Dassù – prêmio "Promovendo o Esporte"

Giancarlo Fisichella – prêmio "Fair Play e Solidariedade"

Benedetta Pilato – prêmio "Modelo para as Novas Gerações"

Dominik Paris – prêmio especial "Sustenium Energia e Coração"

Andrea Stella – prêmio "Além do Esporte"

Dario Ronzulli – prêmio "Narrando Emoções", instituído em memória de Franco Lauro

FNMOCeo e FNOPI – prêmio "Compromiso Social e Civil"

