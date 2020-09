Se anuncia la XXIV edición de los premios International Fair Play Menarini Awards

Esta XXIV edición también incluirá premios especiales como «Sustenium Energy and Heart» (Corazón y energía sostenidos), concedido al esquiador Dominik Paris, el premio «Narrating Emotions» (Narración de emociones), creado en memoria de Franco Lauro y que ha ganado el joven periodista Dario Ronzulli, y el premio especial «Social and Civil Commitment» (Compromiso social y civil), que en este histórico momento marcado por la emergencia sanitaria de la COVID-19 se concederá al FNMOCeO (Consejo Nacional de Médicos, Cirujanos y Dentistas) y a la FNOPI (Federación Nacional de Profesionales de Enfermería). Durante la conferencia de prensa, el premio de la categoría «Fair Play and Solidarity» (Juego limpio y solidaridad) recayó en el conocido piloto Giancarlo Fisichella.

«Los premios Fair Play Menarini Awards son un evento único en el mundo del deporte y una vez más este año se condecora a campeones de primer nivel y a conocidas celebridades», explica el presidente del CONI, Giovanni Malagò.«Las cualidades deportivas y humanas de los galardonados hacen que estos excepcionales premios sean muy anhelados y apreciados en todo el mundo. El CONI lleva muchos años respaldando esta iniciativa, pues representa la verdadera cara del deporte, sobre todo en estos momentos en los que necesitamos adoptar los valores de la ética, el respeto y el juego limpio».

El patrocinador de los premios es el Grupo Menarini Pharmaceutical, que durante los últimos ocho años ha vinculado su nombre a este evento en el que se promueven los valores de la ética y el juego limpio.

«Esta edición tiene mayor importancia porque rinde homenaje a la entereza mostrada en estos difíciles meses de confinamiento por quienes se levantan tras caer y nunca se rinden, exhibiendo los valores del juego limpio en sus vidas cotidianas», afirma Ennio Troiano, director de Recursos Humanos Corporativos del Grupo Menarini. «Este año, al vincular su nombre con estos premios, el Grupo Menarini desea transmitir un mensaje de esperanza para que los bellos y sanos valores del deporte puedan inspirar a todos, y más especialmente, a aquellos que lucharon con todas sus fuerzas y ahora intentan hallar la energía y la fuerza necesarias para comenzar de nuevo».

Los ganadores de la edición XXIV de los premios International Fair Play Menarini Awards son:

Joel Despaigne – Premio «Fair Play» (Juego limpio)

Louis Van Gaal y Arrigo Sacchi – Premio «A lifetime of Sport» (Una vida de deporte)

Alessandro Campagna – Premio «Stars of Sport» (Estrellas del deporte)

Manuel Poggiali – Premio «Fair Play life model» (Modelo de vida de juego limpio)

José Altafini y Zibgniew Boniek – Premio «Sport and Life» (Deporte y vida)

Nadia y Elena Fanchini – Premio «Social Values of Sport» (Valores sociales del deporte)

Federica Dassù – Premio «Promoting sport» (Promoción del deporte)

Giancarlo Fisichella – Premio «Fair Play and Solidarity» (Juego limpio y solidaridad)

Benedetta Pilato – Premio «Model for the younger generation» (Modelo para la generación más joven)

Dominik Paris – Premio «Special Sustenium Energy and Heart» (Corazón y energía sostenidos)

Andrea Stella – Premio «Sport beyond Sport» (Deporte más allá del deporte)

Dario Ronzulli – Premio «Narrating Emotions» (Narración de emociones), creado en memoria de Franco Lauro

FNMOCeo y FNOPI – Premio «Social and Civil Commitment» (Compromiso social y civil)

