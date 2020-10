Anunciados os vencedores do prêmio Wise Awards 2020

Iniciativa da Qatar Foundation reconhece seis projetos excepcionais elaborados para promover a educação em todo o mundo

DOHA, Qatar, 14 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A WISE, uma iniciativa da Qatar Foundation (QF), anunciou os vencedores do prêmio WISE Awards 2020, reconhecendo e promovendo seis projetos inovadores de várias partes do mundo que abordam os desafios educacionais em nosso planeta. Os vencedores serão prestigiados em um evento on-line no dia 28 de outubro de 2020. Além das oportunidades de publicidade e networking, cada um receberá a quantia de USD 20.000.

Os vencedores do prêmio WISE Awards 2020 são:

O Barefoot College Solar Electrification with Enriched Education da Barefoot College. Um programa de educação holística que combina um currículo adaptável chamado ENRICHE, de ensino e capacitação de mulheres em áreas rurais (por meio da alfabetização digital e financeira), ao mesmo tempo que lhes fornece ferramentas para eletrificar suas comunidades com energia solar. Essa abordagem tem um efeito cascata em toda a comunidade e já beneficiou 2,2 milhões de pessoas em mais de 90 países.

A Think Equal que trabalha com os ministérios da educação para que adotem seu programa gratuito de mediação de aprendizagem por meio de valores sociais, emocionais e práticos para crianças de 3 a 6 anos de idade. Seu currículo abrange 25 competências e habilidades, incluindo a aprendizagem socioemocional, igualdade de gênero, resolução pacífica de conflitos, entre outros. O programa opera em 15 países e já beneficiou mais de 38.000 crianças em todo o mundo.

O Justice Defenders visa aumentar o acesso à justiça para presidiários quenianos e ugandenses por meio da educação, do treinamento e da prática jurídica. O programa educa presidiários para se tornarem assistentes jurídicos com um treinamento intensivo de três semanas. Mais de 24.000 presidiários se beneficiaram de serviços paralegais e 12.600 foram libertados da prisão.

A iniciativa Parenting the Future (PTF) da Fundação Hupan Modou é um programa de envolvimento para pais e mães que apoia os cuidadores no desenvolvimento de habilidades e comportamentos que promovem o apego das crianças, o desenvolvimento saudável e fortalecem o papel da família no cuidado e na educação das crianças. A PTF tem o objetivo de atingir todos os 832 condados de baixa renda na China até 2030.

O Stawisha Leadership Institute de Dignitas oferece treinamento inovador e coaching para capacitar educadores para que possam transformar as oportunidades dos alunos em comunidades marginalizadas no Sudão do Sul e no Quênia. Com parceria em mais de 260 escolas em seis condados, ele já capacitou mais de 1.500 líderes escolares e impactou o aprendizado de 87.000 estudantes.

A Education for Sharing (E4S) é uma organização internacional sem fins lucrativos que promove uma melhor cidadania global. Por meio de uma educação inovadora baseada no poder lúdico, ela está presente em 10 países nas Américas. Seu modelo usa uma estrutura de brincar-refletir-agir que incentiva os educadores a ensinar dinamicamente. E já beneficiou mais de 1.272.223 crianças, professores e pais.

