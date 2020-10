Annonce des lauréats des WISE Awards 2020

L'initiative de la Fondation du Qatar récompense six projets exceptionnels visant à faire progresser l'éducation dans le monde entier

DOHA, Qatar, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- WISE , une initiative de la Fondation du Qatar (QF), a annoncé les lauréats des WISE Awards 2020, qui visent à reconnaître et à promouvoir six projets innovants du monde entier qui s'attaquent aux défis mondiaux en matière d'éducation. Une cérémonie en l'honneur des gagnants sera diffusée en ligne le 28 octobre 2020. Chaque gagnant recevra un prix en argent de 20 000 dollars américains, en plus de profiter de la publicité et des occasions de réseautage associées à l'événement.

Voici les lauréats des WISE Awards 2020 :

L'initiative « Barefoot College Solar Electrification with Enriched Education » mise en place par Barefoot College est un programme d'éducation complet qui offre à la fois un programme d'enseignement appelé ENRICHE, destiné à favoriser l'éducation et l'autonomisation des femmes en zones rurales (grâce à l'acquisition de connaissances numériques et financières), tout en leur fournissant les outils nécessaires pour produire de l'électricité solaire au sein de leurs collectivités. Cette approche a un effet domino sur l'ensemble de la communauté et a profité à 2,2 millions de personnes dans plus de 90 pays.

Think Equal collabore avec les ministères de l'Éducation en vue de l'adoption de son programme gratuit d'apprentissage fondé sur l'apprentissage expérientiel, social et émotionnel et destiné aux enfants de 3 à 6 ans. Le programme, qui couvre 25 compétences et aptitudes, notamment l'apprentissage socio-émotionnel, l'égalité des sexes et la résolution pacifique des conflits, est mis en œuvre dans 15 pays et rejoint plus de 38 000 enfants à travers le monde.

Justice Defenders vise à offrir aux détenus kenyans et ougandais un accès accru à la justice en favorisant l'éducation, la formation et la pratique dans le domaine du droit. Le programme enseigne aux détenus à devenir parajuristes grâce à une formation intensive de trois semaines. Depuis son lancement, plus de 24 000 détenus ont tiré parti de services parajuridiques, et 12 600 détenus ont été libérés de prison.

L'initiative Parenting the Future (PTF) de la fondation Hupan Modou est un programme suscitant l'engagement des parents qui appuie les fournisseurs de soins dans le développement des compétences et des comportements favorisant le sentiment d'attachement et le sain épanouissement de l'enfant, et qui renforce le rôle des familles dans les soins de santé et l'éducation des enfants. L'objectif est d'implanter le programme dans l'ensemble des 832 régions de la Chine touchées par la pauvreté d'ici 2030.

Le Stawisha Leadership Institute offre une formation et un encadrement novateurs visant à permettre aux éducateurs œuvrant au sein de communautés marginalisées du Soudan du Sud et du Kenya de transformer les possibilités de leurs élèves. Un partenariat établi avec plus de 260 écoles dans six régions a permis de donner les moyens à plus de 1 500 enseignants de révolutionner l'apprentissage de 87 000 élèves.

Education for Sharing (E4S) est un organisme international à but non lucratif qui fait la promotion d'un plus grand esprit civique à l'échelle mondiale. La méthode d'éducation novatrice fondée sur la puissance du jeu de l'organisme lui a permis de s'implanter dans 10 pays du continent américain. Son modèle repose sur un cadre axé sur le jeu, la réflexion et l'action qui favorise un enseignement dynamique. À ce jour, plus de 1 272 223 enfants, enseignants et parents ont tiré parti de ce modèle.

