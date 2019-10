Anuncio de los ganadores del Premio a los Jóvenes Creativos de JCSI

NUEVA YORK, 16 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- JCS International anunció los tres ganadores del Premio a los Jóvenes Creativos de JCSI de 2019. Los cortometrajes premiados, elegidos entre 26 finalistas que respondieron al tema de este año "Alzarse por la paz" son Next To Me (Filipinas), It Starts Within (Albania) y P.E.A.C.E. – A Spoken Word (Reino Unido).