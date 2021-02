Anuncio sobre la transición de la gerencia ejecutiva en Sony Electronics

El cambio de liderazgo tendrá lugar el 1.° de abril de 2021.

"A lo largo de su extensa carrera profesional en Sony Electronics, Mike ha demostrado un liderazgo y una dedicación excepcionales que han culminado en la transformación estratégica de nuestro negocio de dispositivos electrónicos en Norteamérica, y en el logro de resultados récord. A través de su inquebrantable enfoque en la creación de experiencias únicas y cautivadoras para los clientes, ha colaborado enormemente con el objetivo de Sony de "llenar el mundo de emoción a través del poder de la creatividad y la tecnología", expresó Kenichiro Yoshida, presidente y director ejecutivo de Sony Corporation. "También ha mantenido un compromiso inquebrantable de brindar servicios a la comunidad y a la sociedad. Quiero agradecer a Mike por su fortaleza, pasión y excepcional administración de Sony Electronics durante todos estos años".

Neal Manowitz tiene 25 años de experiencia con Sony y, en la actualidad, ocupa el cargo de presidente adjunto de Productos y Soluciones de Imagen en América para Sony Electronics. En este cargo, Neal es responsable de las operaciones profesionales y de imagen de Sony que atienden a una amplia variedad de mercados. Antes de esa función, ocupó numerosos cargos de liderazgo en toda la empresa, incluido el liderazgo del grupo comercial Home Audio and Video. Fue incluido en la lista "40 under 40" por Dealerscope Magazine y posee 35 patentes con 40 más en trámite.

"Los 25 años de servicio de Neal a Sony han sido definidos por su extraordinario desempeño, y estoy seguro de que con su sólida trayectoria en tecnología y experiencia para interactuar estrechamente con los clientes, ayudará aún más a mejorar el valor de Sony en el mercado norteamericano como una empresa de entretenimiento creativo con una sólida base tecnológica", agregó Yoshida.

"Neal tiene un distinguido historial de innovación, desarrollo de personal y un profundo conocimiento de Sony. He tenido el privilegio y el honor de trabajar junto a Neal durante décadas y puedo decir con total confianza que es la persona correcta para dirigir las operaciones de Sony Electronics en Norteamérica, nuestro mercado más importante, hacia el futuro", afirmó Mike Fasulo, presidente y director de Operaciones retirado. "Además, su compasión por los demás y su enfoque en un entorno de aprendizaje inclusivo, en la diversidad y en mejorar a la sociedad, coinciden perfectamente con el objetivo y los valores globales de Sony. Su trayectoria comprobada de liderar y mostrar resultados significativos lo convierte en el sucesor ideal en Sony Electronics".

"Me emociona estar al frente de Sony Electronics", afirmó Neal Manowitz. "Este mes será mi aniversario nro. 25 con Sony, y me siento honrado y agradecido de haber sido elegido para dar un paso al frente y dirigir al mejor equipo de la industria. Agradezco el liderazgo y la orientación que Mike me ha brindado a mí y a todo el equipo de Norteamérica. Seguiremos liderando la innovación para todo Sony, escuchando a nuestros clientes, y nos esforzaremos por mantener a Sony como el mejor lugar para trabajar".

"Ha sido un verdadero placer haber trabajado los últimos 37 años con Sony", agregó Mike Fasulo."A través del trabajo arduo y la determinación, pudimos aportar resultados significativos para Sony y esta gran industria. Creo firmemente en la creación y en el mantenimiento de un entorno laboral diverso e inclusivo. Me he dedicado a sostener una cultura que sea participativa, abierta y transparente, a la vez que abordo problemas sociales reales como la diversidad, la justicia social y la responsabilidad social corporativa. Como resultado, el negocio de Sony Electronics en Norteamérica se encuentra en una excelente situación financiera gracias a un equipo de liderazgo muy sólido y a un grupo de empleados extremadamente talentoso".

Mike Fasulo se unió a la empresa en 1984 como analista financiero y ocupó varios cargos de liderazgo, entre ellos, vicepresidente ejecutivo de Ventas, director de Marketing en los Estados Unidos, presidente y director ejecutivo de E-Solutions, LLC (una empresa emergente de comercio electrónico con financiación inicial de Sony Corporation) y presidente de Media Solutions Company antes de ser designado presidente y director de Operaciones de Sony Electronics en 2014. Como presidente y director de Operaciones, Mike supervisó el negocio multimillonario de Sony Electronics en Norteamérica, al dirigir una transformación estratégica y un cambio cultural drástico que resultaron ser exitosos. Desde 2015, Sony Electronics Inc. North America ha sido reconocida por 25 entidades como el mejor lugar para trabajar en más de 49 oportunidades.

Después de retirarse de Sony, Mike seguirá desempeñándose como administrador de Boys & Girls Clubs of America y como último expresidente de la Junta Ejecutiva de Consumer Technology Association (CTA).

Acerca de Sony Electronics Inc.

Sony Electronics es una subsidiaria de Sony Corporation of America y una filial de Sony Corporation (Japón), una de las empresas de entretenimiento más completas del mundo, con una línea de productos que incluye dispositivos electrónicos, música, películas, dispositivos móviles, juegos, robótica y servicios financieros. Con sede en San Diego, California, Sony Electronics es líder en dispositivos electrónicos para los mercados profesionales y de consumo. Sus operaciones incluyen investigación y desarrollo, ingeniería, ventas, marketing, distribución y servicio al cliente. Sony Electronics crea productos que innovan e inspiran a generaciones, como las galardonadas cámaras con lentes intercambiables Alpha y los revolucionarios productos de audio de alta resolución. Sony también es un fabricante líder de soluciones integrales, desde transmisión profesional en 4K y equipos A/V hasta televisores Ultra HD 4K y 8K líderes en la industria. Visite http://www.sony.com/news para obtener más información.

