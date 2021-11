Anycubic annonce des offres spéciales pour le Black Friday

« Anycubic est prêt à faire des folies pour les fêtes », a déclaré Lu Ouyang, PDG d'Anycubic. « Que ce soit pour acheter des imprimantes 3D, des filaments ou de la résine, notre équipe est prête à vous faire réaliser des économies incroyables. Grâce à la plus grande disponibilité de nos offres Black Friday via nos services de livraison rapide à l'étranger, il est plus facile que jamais pour les clients d'acheter tout ce qu'ils veulent à leurs conditions. »

Un premier aperçu des offres de la Black Friday Week sur le site officiel d'Anycubic

Les rabais commencent à 90 $ entre le 20 novembre et le 4 décembre. Les promotions comprennent également plusieurs imprimantes 3D à succès telles que l'imprimante à grand volume d'impression Mono X, l'une des Top 7 de Forbes pour les imprimantes 3D à la maison, l'incontournable imprimante 3D LCD d'entrée de gamme Photon Mono, l'imprimante 3D FDM Mega-S à assemblage facile, etc. Les offres peuvent ainsi répondre aux demandes de clients aux profils différents, des débutants en impression 3D aux professionnels.

Série d'imprimantes 3D FDM :

L'Anycubic Mega-S dispose d'un volume de construction de 210 x 210 x 205 mm et est semi-assemblé, une fonctionnalité désirable pour les débutants et les fabricants qui ne veulent pas tout assembler de A à Z. L'imprimante 3D Mega Pro est une machine deux en un qui peut imprimer en 3D et graver au laser. Si vous avez toujours rêvé d'ajouter la gravure laser à votre panoplie d'outils et souhaitez combiner cet achat avec une nouvelle imprimante 3D, la Mega Pro pourrait être le choix idéal. L'Anycubic Mega X est la plus grande imprimante de la famille Mega. Le volume d'impression de 300 x 300 x 305 mm donne un volume d'impression respectable.

Imprimante 3D Anycubici3 Mega S à 159 $ (au lieu de 229 $)

Imprimante 3D Anycubic Mega X à 319 $ (au lieu de 389 $)

Imprimante 3D Anycubic Mega Pro à 279 $ (au lieu de 329 $)

Série des meilleures ventes :

La Photon Mono X dispose d'une grande capacité d'impression et produit une impression de haute qualité. C'est la meilleure option pour les utilisateurs qui souhaitent de grands détails d'impression. La machine « Wash & Cure plus » a une plus grande puissance de nettoyage, et peut donc nettoyer les modèles de façon intégrale. Le nouveau Photon Mono 4K est également un bon choix pour les débutants car il offre une vitesse d'impression rapide et très détaillée à un prix très abordable.

Imprimante 3D Anycubic Mono X à 499 $ (au lieu de 589 $)

Machine Anycubic Wash & Cure Plus à 189 $ (au lieu de 249 $)

Nouvelle version de l'imprimante 3D Anycubic Photon Mono 4K à 269 $ (au lieu de 289 $, économisez jusqu'à 20 $, la remise s'applique uniquement sur les 1 000 premières pièces)

Pour plus d'offres Black Friday, veuillez visiter notre page Ventes Black Friday .

Offres Black Friday d'Anycubic sur Amazon

Les offres du Black Friday sur une semaine se déroulent du 22 novembre au 28 novembre. Les clients peuvent s'attendre à des économies fabuleuses sur les imprimantes 3D FDM, les imprimantes 3D LCD et les résines, avec des supers offres telles que :

Imprimante 3D Anycubic Mono X à 529,99 $ (au lieu de 699,99 $)

Imprimante 3D mono Anycubic Photon à 179 $ (au lieu de 249,99 $)

Machine Anycubic Wash & Cure Plus à 199,99 $ (au lieu de 249,99)

Résine d'imprimante 3D Anycubic à 24,99 $ (au lieu de 32,99 $)

Imprimante 3D Anycubic Mega S à 195,49 $ (au lieu de 279,99 $)

À propos d'Anycubic

Anycubic est une entreprise majeure dans l'industrie de l'impression 3D, spécialisée dans l'impression 3D R&D, la fabrication et la vente, et fournit de nombreuses imprimantes abordables, hautement performantes et intelligentes pour des clients, consommateurs, amateurs, écoles et concepteurs de produits variés. Depuis notre création en 2015, nous nous sommes engagés à propulser la technologie d'impression 3D afin de permettre aux personnes de tous horizons de laisser libre cours à leur imagination et de transformer la créativité en réalité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.anycubic.com/ et suivez @ANYCUBIC3dprinter sur les réseaux sociaux.

