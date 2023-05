Anycubic bringt den Photon Mono M5s auf den Markt: Der erste Leveling-freie 12K Resin-Drucker für Verbraucher

SHENZHEN, China, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic, ein führendes Unternehmen für 3D-Drucktechnologie, ist stolz darauf, den Photon Mono M5s auf den Markt zu bringen, seinen ersten 12K-Resin-Drucker für Verbraucher, der eine Leveling-freie Lösung und ein Verfahren für schnelles Drucken bietet. Dieser revolutionäre 3D-Drucker bietet eine noch nie dagewesene Detailgenauigkeit und Bequemlichkeit für die Benutzer und verbessert das gesamte Druckerlebnis.

10,1-Zoll 12K Monochrom-LCD-Bildschirm für exquisite Details

Der Photon Mono M5s ist mit einem 10,1-Zoll Monochrom-LCD-Bildschirm mit einer beeindruckenden Auflösung von 11520 x 5120 ausgestattet und ist damit der erste 12K 3D-Drucker für Verbraucher in der Branche. Dieser ultrahochauflösende Bildschirm ermöglicht den Druck von Modellen mit einer mikroskopischen Präzision von bis zu 19 μm. Mit einem Kontrastverhältnis von 480:1 erweckt der Photon Mono M5s gedruckte Modelle zum Leben und erfasst selbst die kleinsten Details.

Innovative Leveling- f reie Lösung für problemloses Drucken

Als erster Resin-Drucker seiner Art für den Endverbraucher verfügt der Photon Mono M5s über mechanische Sensoren zur automatischen Erkennung und Einstellung der Passung zwischen der Druckplatte und dem schwebenden Leveling-Modul. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines manuellen Levelings, das bei mangelhafter Ausführung zu Fehlern beim Drucken führen kann. Diese Leveling-freie Lösung vereinfacht nicht nur den Druckprozess für die Nutzer, sondern erhöht auch die Erfolgsquote beim Drucken.

James Ouyang, Vizepräsident von Anycubic, sagte: „Das Leveling ist ein gängiger und manchmal schwieriger Schritt für Anfänger bei der Verwendung eines Resin-Druckers. Um das Drucken noch benutzerfreundlicher und problemloser zu gestalten, haben wir die Leveling-freie Lösung in unseren Resin-Drucker für Endverbraucher integriert."

Dreifache Geschwindigkeit mit einem verbesserten Druckschema

Anycubic hat ein Druckschema entwickelt, das die Druckeffizienz verdreifacht und eine durchschnittliche Druckgeschwindigkeit von 105 mm/h erreicht. Die erhöhte Druckgeschwindigkeit des Photon Mono M5s wird durch die Integration des Hochgeschwindigkeits-Resins und einer maßgeschneiderten Trennfolie der 3. Generation zusammen mit der aktualisierten Photon Workshop 3.1-Software von Anycubic erreicht. Diese Kombination reduziert die Druckzeit um bis zu 74 %.

Die Trennfolie der 3. Generation sorgt mit ihrer reduzierten Trennkraft für eine hohe Erfolgsquote beim Drucken, minimiert gleichzeitig die Ablösehöhe und erhöht die Abhebegeschwindigkeit. Das speziell entwickelte Hochgeschwindigkeits-Resin von Anycubic zeichnet sich durch eine niedrige Viskosität aus, was zu einer kürzeren Expositions- und Aushärtezeit beiträgt. Die optimierte Bewegungssteuerung des Photon Mono M5 sorgt für sanftere Hebe- und Senkbewegungen und erhöht so die Druckgeschwindigkeit weiter.

Intelligentes Überwachungssystem für zuverlässiges Drucken

Der Photon Mono M5s ist mit einem neuen intelligenten Überwachungssystem ausgestattet, das eine hohe Erfolgsquote beim Drucken gewährleistet. Das System verfügt über drei praktische Module: Hardwareprüfung, Resin-Erkennung und Druckerkennung. Vor dem Drucken überprüft der Photon Mono M5s, ob der Bildschirm, das mechanische Erkennungsmodul und der Motor ordnungsgemäß angeschlossen sind und funktionieren. Darüber hinaus überprüft der Drucker, ob für das ausgewählte Modell genügend Harz in der Wanne vorhanden ist, um Unterbrechungen aufgrund Resin-Mangels zu vermeiden. Während des gesamten Druckvorgangs überwacht der Photon Mono M5s den Fortschritt in Echtzeit und benachrichtigt Nutzer über die Anycubic-App über etwaige Zwischenfälle.

Preise und Verfügbarkeit

Der Photon Mono M5s 3D-Drucker wird ab dem 22. Mai 2023, 10:00: 00 Uhr EDT erhältlich sein. Der Einführungspreis für die USA beginnt bei 399 $ und bei 399 € für Europa. Das Sonderangebot gilt nur für drei Tage. Besuchen Sie also den offiziellen Anycubic-Store, um sich anzumelden und die neuesten Benachrichtigungen zu erhalten, sobald das Produkt zum Kauf erhältlich ist. Frühbesteller haben außerdem die Chance, kostenlose STLs als Geschenk zu gewinnen.

Informationen zu Anycubic

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat sich Anycubic der Förderung der 3D-Drucktechnologie verschrieben, um sicherzustellen, dass der 3D-Druck für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zugänglich und erschwinglich ist. Wir freuen uns, wenn die Menschen ihre Fantasie und Kreativität in die Realität umsetzen können. Anycubic hat sich seit 2015 in über 200 Ländern und Regionen etabliert. Das Unternehmen hat mehr als 20 beliebte Produkte auf den Markt gebracht, von denen in den letzten 7 Jahren 3 Millionen Stück verkauft wurden. Mit der Maxime „die Freiheit, zu Gestalten" wird Anycubic weiterhin allen Nutzern die besten Produkte und Technologien anbieten.

