Anycubic stellt auf der Formnext 2025 drei bahnbrechende Produkte vor und markiert damit einen neuen Schritt in der Desktop-Fertigung

FRANKFURT, Deutschland, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Anycubic ist zur Formnext 2025 mit einem mit Spannung erwarteten Trio neuer Produkte zurückgekehrt und präsentierte eine klare Vision von der nächsten Generation der Desktop-Fertigung. An Stand 12.1-F129 stellte das Unternehmen zwei fortschrittliche FDM-Systeme vor – Kobra S1 Max und Kobra X – sowie sein neues Harz-Vorzeigeprodukt, den Photon P1, und kennzeichnet damit ein deutliches Leistungsplus bei Geschwindigkeit, Stabilität und Materialvielfalt.

„Die Grenze zwischen Hobbywerkzeugen und Produktionswerkzeugen verschwindet immer mehr. Was Kreative jetzt brauchen, sind Desktop-Geräte, die sich wie Maschinen in Fabrikqualität verhalten – stabil, berechenbar und materialbereit. Genau in diese Richtung geht das diesjährige Portfolio", bemerkte James Ouyang, Technischer Direktor von Anycubic.

Kobra S1 Max: CoreXY im Großformat für die Ausgabe in Ingenieurqualität

Der Kobra S1 Max hebt sich als Anycubics neue großformatige CoreXY-Plattform hervor, entwickelt für Anwender, die Produktionsstabilität und hohe Materialvielfalt benötigen.

Ausgestattet mit einem Bauvolumen von 350 × 350 × 350 mm³, einer aktiv beheizten Kammer mit 65 °C, 350 °C Hotend und 120 °C Heizbett, unterstützt er technische Materialien wie PC, PA, ABS sowie Kohlefaserverbundwerkstoffe.

Das System stellt erstmals den verbesserten ACE 2 Pro vor, der von vier unabhängigen bürstenlosen Motoren angetrieben wird und die Zeit für Farbwechsel deutlich verkürzt, zugleich aber Stabilität und Geräuschkontrolle verbessert. In Kombination mit Extrusionskomponenten aus gehärtetem Stahl und der automatischen Nivellierung LeviQ 3.0 wurde der S1 Max für Hersteller konstruiert, die funktionale, langlebige Teile in großem Maßstab produzieren.

Kobra X: Multi-Color- und Multi-Material-System der zweiten Generation

Der Kobra X verfeinert die Anycubic-Einzeldüsen-Mehrfarbentechnologie mit einer Architektur der zweiten Generation, die für sauberere Übergänge und weniger Materialabfall optimiert ist.

Der neue ACE GEN2 verkürzt den Spülabstand von 160 mm auf nur 30 mm und reduziert damit sowohl Zeit als auch Filamentverbrauch um fast die Hälfte.

Die Standardunterstützung umfasst 4-Farben-Druck (erweiterbar auf 19 Farben) und stabiles Mischen von PLA + TPU oder PLA + PVA, verbesserte Extrusionsdruckkontrolle sowie Hochgeschwindigkeits-Bewegungsleistung, die 600 mm/s erreicht.

Photon P1: Ein Prosumer-Vorzeigeprodukt mit industrieller Präzision

Der Photon P1 , der erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird, führt Komponenten in Industriequalität in die Kategorie der Desktop-Harzgeräte ein.

Das Gerät unterstützt Harze bis zu 8000 cps, verfügt über eine Dual-Plattform und ein Dual-Vat-System für echten Zwei-Materialien-Druck und beinhaltet ein Wave Release Film + NFEP Dual-Layer-Separations-System, das die Abziehkraft um 60 % reduziert.

Mit ± 0,01 mm Wiederholgenauigkeit der Z-Achse, einer hochglatten Stahlbauplatte sowie dem optischen System LightTurbo 4.0 mit 92 % Lichtgleichmäßigkeit ist der P1 sowohl für das Präzisionsprototyping als auch für die Kleinserienfertigung geeignet.

„Eine Harzmaschine, die nicht nur für Modelle, sondern für reale Teile entwickelt wurde – funktional, wiederholbar und bereit für die Kleinserienproduktion", so James.

Den nächsten Standard der Desktop-Fertigung gestalten

Anycubic hat drei Branchentrends hervorgehoben, die seine Produktpalette für 2025 bestimmen: höhere Automatisierung, stärkere Materialanpassung und den Wechsel von Hobbywerkzeugen zu produktionsreifen Desktop-Systemen.

ames fasste diese Richtung klar zusammen: „Unser Ziel ist einfach: Wir bringen die Leistungsfähigkeit der Fabrik auf eine Desktop-Fläche und machen sie der weltweiten Maker- und Engineering-Community zugänglich." Zusammen bilden der Kobra S1 Max, der Kobra X und der Photon P1 ein zusammenhängendes Ökosystem, das für Kreative, Ingenieure und kleine Hersteller entwickelt wurde, die eine zuverlässige, leistungsstarke Desktop-Fertigung suchen.

