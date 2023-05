Anycubic dévoile deux imprimantes 3D révolutionnaires : Photon Mono M5s et Kobra 2

SHENZHEN, Chine, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic, un fabricant d'imprimantes 3D bien connu, lancera bientôt deux nouveaux produits : Photon Mono M5s, la première imprimante LCD sans nivellement et Kobra 2, une imprimante FDM haute vitesse.

Anycubic a mis au point de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs des deux types d'imprimantes les plus utilisés. Pour les imprimantes LCD, Anycubic lancera la première imprimante à résine grand public avec une fonctionnalité sans nivellement afin d'améliorer encore la facilité d'utilisation pour les utilisateurs tout en recherchant la précision la plus élevée. Pour les imprimantes FDM, Anycubic lancera une imprimante d'entrée de gamme à grande vitesse qui garantit une impression à grande vitesse tout en étant universellement accessible en termes de prix.

Photon Mono M5s - Imprimer comme un expert

L'imprimante Photon Mono M5s apporte une résolution de 12K dans un écran LCD monochrome de 10,1 pouces. Cet écran ultra-haute résolution permet aux perfectionnistes d'imprimer des modèles de détails à un niveau microscopique de 19 μm. De l'imprimante Photon Mono X, mondialement attendue, à la Photon Mono M5s, Anycubic s'efforce de faire progresser les technologies d'impression pour offrir aux créateurs 3D des résultats haut de gamme.

La Photon Mono M5s est la première imprimante 3D à résine de bureau grand public avec une solution sans nivellement. Cette solution permet aux fabricants d'ajuster le nivellement sans problème. Combiné à l'application du film de sortie haute vitesse de 3e génération d'Anycubic, le taux de réussite de l'impression est également sensiblement augmenté.

Anycubic propose un schéma d'impression qui multiplie par trois l'efficacité d'impression pour atteindre une vitesse moyenne de 105 mm/h, ce qui permet d'économiser jusqu'à 74 % du temps d'impression.

Kobra 2 - Imprimer rapidement, payer moins

Kobra 2 est l'imprimante la plus rapide d'Anycubic. Avec une vitesse par défaut de 150 mm/s et une vitesse maximale de 250 mm/s, Kobra 2 est 5 fois plus rapide que la plupart des imprimantes FDM pour débutants disponible sur le marché. Kobra 2 réduit considérablement le temps d'impression, jusqu'à 70 %. La plupart des imprimantes FDM pour débutants impriment à 50 mm/s, et un 3DBenchy prendra jusqu'à 110 minutes, alors que Kobra 2 n'a besoin que de 30 minutes pour faire le travail.

« Chez Anycubic, nous nous efforçons de fournir à notre communauté les meilleurs produits et technologies d'impression 3D tout en gardant à l'esprit un bon équilibre entre les fonctionnalités pratiques et le coût. Réduire les coûts et rendre la technologie d'impression 3D accessible à la plupart des familles est l'objectif de notre entreprise », a déclaré James Ouyang, vice-président d'Anycubic.

Kobra 2 intègre l'extrudeuse directe très appréciée avec une nouvelle structure mécanique dynamique, un système de refroidissement amélioré et une tige filetée double sur l'axe Z, ce qui garantit une expérience d'impression réussie en plus d'être rapide.

Avec le système de nivellement LeviQ 2.0 d'Anycubic et le décalage intelligent de l'axe Z, les créateurs 3D peuvent profiter d'une impression sans accroc.

Les imprimantes Photon Mono M5s et Kobra 2 seront officiellement lancées le 15 mai. Il y aura également un événement en direct sur Facebook, YouTube et TikTok à 9 h HAE le 15 mai 2023. Pour en savoir plus, visitez www.anycubic.com.

À propos d'Anycubic

Depuis sa création en 2015, Anycubic s'est engagée à propulser la technologie d'impression 3D pour assurer que l'impression 3D est accessible et abordable pour les personnes de tous horizons. Nous sommes heureux de voir les gens libérer leur imagination et leur créativité et de les transformer en réalité. Anycubic est présente dans plus de 200 pays et régions depuis 2015. L'entreprise a lancé plus de 20 produits très bien accueillis, avec 3 millions d'unités vendues au cours des 7 dernières années. Ayant pour devise « Pour la liberté de faire », Anycubic continuera à apporter les meilleurs produits et technologies à tous les fabricants.

