Anycubic Kobra X désormais disponible sur Joybuy dans quatre pays européens

SHENZHEN, Chine, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Anycubic a annoncé aujourd'hui que la Kobra X est désormais disponible sur Joybuy, la plateforme de vente au détail européenne de JD.com, présente au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

Anycubic Kobra X Now Available on Joybuy

Dans le cadre de la campagne « New Arrival Day » de Joybuy, la Kobra X est proposée au prix de 259 £ au Royaume-Uni et de 279 € en Europe, avec un jeu de filaments quatre couleurs offert. Les clients peuvent commencer à imprimer dès la réception de l'appareil. La promotion est maintenant en ligne au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, et aux Pays-Bas.

Présentée pour la première fois au Formnext 2025, la Kobra X est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent imprimer en plusieurs couleurs sans avoir recours à des systèmes couleur externes ou à une configuration complexe. Sa tête d'impression à quatre canaux de deuxième génération maintient la trajectoire du filament fondu à environ 30 mm, ce qui réduit le temps de changement de couleur de 30 à 50 %, ainsi que les déchets de purge dans des proportions similaires lors des essais internes. Tom's Hardware l'a qualifiée d'« excellente imprimante quatre couleurs d'entrée de gamme » ; TechRadar l'a décrite comme « une option riche en fonctionnalités, parfaite pour les débutants et les passionnés ».

Grâce à la plateforme Joybuy, la Kobra X est accessible à plus de 40 millions de consommateurs européens, avec le soutien de JD.com pour la livraison le jour même et le lendemain dans plus de 30 grandes villes, dont Londres, Paris, Cologne et Amsterdam.

À propos d'Anycubic

Anycubic est un fabricant mondial d'imprimantes 3D de bureau et de matériaux d'impression, dont les produits couvrent les technologies FDM et à résine. Fondée en 2015, la société dessert des utilisateurs dans plus de 200 pays et régions, avec une gamme de produits qui comprend les séries Kobra et Photon, adaptées aussi bien aux usages d'entrée de gamme qu'aux utilisateurs avancés des marchés grand public et professionnels.

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