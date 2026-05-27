Anycubic Kobra X ya está disponible en Joybuy en cuatro mercados europeos

SHENZHEN, China, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Anycubic ha anunciado hoy que la Kobra X ya está disponible en Joybuy, la plataforma de venta minorista europea de JD.com, en Reino Unido, Alemania, Francia y los Países Bajos.

Como parte de la campaña de lanzamiento de Joybuy, la Kobra X tiene un precio de 259 £ en el Reino Unido y 279 € en Europa, e incluye un juego de filamentos de cuatro colores de regalo. Los clientes pueden empezar a imprimir inmediatamente después de recibir la impresora. La promoción ya está disponible en Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos.

Anycubic Kobra X Now Available on Joybuy

Presentada por primera vez en Formnext 2025, la Kobra X está diseñada para usuarios que desean imprimir en varios colores sin sistemas de color externos ni configuraciones complejas. Su cabezal de impresión de cuatro canales de segunda generación mantiene el recorrido del filamento fundido en unos 30 mm, reduciendo el tiempo de cambio de color entre un 30 % y un 50 % y disminuyendo los residuos de purga en un margen similar en las pruebas internas. Tom's Hardware la calificó como "una excelente impresora de cuatro colores de nivel básico"; TechRadar la describió como "una opción repleta de funciones, perfecta para principiantes y aficionados".

A través de la plataforma Joybuy, la Kobra X está disponible para más de 40 millones de consumidores europeos, con el respaldo del servicio de entrega en el mismo día y al día siguiente de JD.com en más de 30 ciudades importantes, incluidas Londres, París, Colonia y Ámsterdam.

Acerca de Anycubic

Anycubic es un fabricante global de impresoras 3D de escritorio y materiales de impresión, con productos que abarcan plataformas FDM y de resina. Fundada en 2015, la empresa presta servicios a usuarios en más de 200 países y regiones, con una gama de productos que incluye las series Kobra y Photon, cubriendo casos de uso desde nivel básico hasta avanzado, tanto en el segmento de consumo como en el profesional.

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