Anycubic organise des camps d'impression avec Yale Funbotics afin d'initier les enfants au monde des imprimantes 3D

NEW HAVEN, Connecticut, 7 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic , une société d'imprimantes 3D de renommée mondiale, a clôturé son camp de modélisation et d'impression 3D Anycubic X Yale Funbotics le 11 décembre. Le premier projet d'incubateur éducatif de l'entreprise a été organisé en collaboration avec Yale Funbotics, dans le but d'introduire les enfants à l'impression 3D et de leur apprendre à construire et à utiliser les imprimantes 3D d'Anycubic. Le camp d'impression a également eu lieu en juillet et en octobre. Il a permis aux enfants de s'initier au monde des imprimantes 3D, de comprendre le fonctionnement d'une imprimante 3D et d'avoir un aperçu général de la modélisation 3D, du découpage en tranches et de la manipulation des imprimantes 3D.

Initier les élèves à l'impression 3D

Inspiré par la vision d'Anycubic — « Pour la liberté de fabriquer » — le projet d'incubateur éducatif pour l'impression 3D de l'entreprise a été fondé à Shenzhen le 2 septembre 2020. Ce projet incarne les ambitions d'Anycubic d'aider le monde entier à atteindre la liberté de création et d'invention grâce aux technologies d'impression 3D.

Les camps de modélisation et d'impression 3D Anycubic X Yale Funbotics ont été conçus pour les élèves du CM1 à la Terminale. Ces camps se sont tous déroulés de manière virtuelle via Zoom et ont duré trois jours chacun. Le premier jour, les élèves ont appris à assembler leur imprimante 3D, l'Anycubic Kobra, qui est autonivelante et adaptée aux débutants. À la suite de cette étape d'assemblage, les élèves étaient capables de mieux comprendre le fonctionnement d'une imprimante 3D.

Le lendemain, les élèves du camp d'impression ont appris à modéliser des objets en CAO. Lors de cette étape, les tuteurs ont guidé les élèves sur la façon de concevoir des objets de base et comment découper et imprimer leurs objets, et les ont aidés à résoudre les problèmes qui se présentaient à eux. En apprenant à modéliser des objets plus complexes, les enfants ont appris que la conception était un processus itératif et que l'ajustement continu et la résolution de problèmes faisaient partie du processus de conception.

Le dernier jour, les élèves ont appris à découper, imprimer et résoudre les problèmes de leurs propres modèles. Ce cours a montré aux enfants que le dépannage faisait partie du processus de conception, et que lorsqu'une impression ne fonctionnait pas, cela ne constituait pas un échec mais était plutôt un élément normal de l'apprentissage des imprimantes 3D. Cela a motivé les élèves à persévérer en modifiant les mesures de conception, en ajoutant plus de support et en ajustant la température d'impression, ce qui a augmenté leur satisfaction lorsque l'impression a fini par fonctionner.

La différence réalisée par les camps d'impression 3D pour Anycubic et Funbotics

Yale Funbotics est une organisation à but non lucratif qui a été fondée pour fournir des ressources, des technologies et des opportunités aux jeunes sous-représentés afin d'éveiller leur passion pour les STEM. Le fondateur de Yale Funbotics, Pranav Avasarala, a déclaré : « Fournir des imprimantes 3D à ces élèves leur a offert une nouvelle manière de libérer leur imagination et de tomber amoureux des STEM. Qu'il s'agisse de trousses à crayons, de coques de téléphone ou des baguettes de Harry Potter, les enfants ont été enthousiasmés par tout ce qu'ils pouvaient créer et ils ont eu envie d'expérimenter de nouveaux modèles.

Les camps Anycubic X Funbotics ont non seulement initié et montré aux jeunes élèves à quel point les STEM pouvaient être amusants, mais ils leur ont également donné l'occasion et les ressources nécessaires pour se lancer dans ce domaine à l'avenir. Funbotics prévoit de poursuivre notre partenariat avec Anycubic pour promouvoir l'enseignement des STEM dans les communautés sous-représentées. Nous travaillons à l'enrichissement du programme de modélisation et d'impression 3D afin d'apprendre aux élèves à imprimer, assembler et programmer leurs propres robots autonomes. Nous ouvrons également nos Funbotics Lab Centers pour accueillir les étudiants et les faire travailler sur leurs projets d'ingénierie. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers l'équipe Anycubic. Sans votre soutien, il nous aurait été impossible d'avoir un impact aussi monumental. »

« La technologie d'impression 3D est un outil pédagogique puissant qui améliore l'enseignement et l'apprentissage des STEM, et qui peut pousser les gens à réfléchir à un apprentissage actif, à la réflexion sur la conception et à la résolution de problèmes. Nous sommes ravis de nous joindre à Funbotics pour promouvoir l'enseignement des STEM grâce aux camps de modélisation et d'impression 3D. Le fait de voir les étudiants s'engager activement dans le processus de conception, laisser libre cours à leur imagination et réaliser des tâches de conception de produits réels avec des prototypes imprimés en 3D nous fait penser que l'impression 3D aide les jeunes à changer le monde », a déclaré James Ouyang, vice-président d'Anycubic. « Nous avons particulièrement apprécié l'aide de Yale Funbotics. Ces camps d'impression 3D sont un excellent tremplin pour nous permettre de promouvoir le programme d'incubation à l'étranger. Nous sommes impatients d'obtenir d'autres succès lors de nos collaborations futures. »

Anycubic est une entreprise leader dans l'industrie de l'impression 3D, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D, fournissant de nombreuses imprimantes abordables, hautement performantes et intelligentes pour différents clients, consommateurs, amateurs, écoles et concepteurs de produits. Depuis sa création en 2015, nous nous sommes engagés à propulser la technologie d'impression 3D pour permettre aux personnes de tous horizons de libérer leur imagination et de transformer la créativité en réalité. Pour plus d'informations sur Anycubic, veuillez consulter le site Web de la société.

