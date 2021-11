Anycubic présente ses solutions pratiques de fabrication additive de pointe à Formnext 2021

Les points forts de l'exposition sont l' Anycubic Photon Mono X 6K et l' Anycubic Photon Mono 4K . Ces deux imprimantes 3D font partie de la série Photon Mono récemment lancée par Anycubic. La Photon Mono X 6K, une version améliorée du Mono X, se positionne comme le premier modèle de bureau 9 pouces 6K grâce à sa taille extrêmement grande, sa haute précision et sa vitesse d'impression super rapide. Cette imprimante est un choix exceptionnellement solide pour ceux qui recherchent l'expérience ultime d'impression 3D de haute qualité. La Mono 4K est un modèle d'entrée de gamme sur le marché des imprimantes 3D en résine. Elle représente une nette amélioration de sa surface d'impression, de la taille de son écran d'exposition et de sa précision d'impression par rapport à la première génération d'Anycubic Photon. Toutes ces améliorations sont basées sur ce que les clients recherchent le plus dans une imprimante 3D.

Entre-temps, l'Anycubic Photon Ultra est le produit de crowdfunding d'Anycubic pour cette année. Il s'est avéré populaire parmi les clients, comme en témoigne son grand succès de collecte de fonds, avec 18 millions de dollars de Hong-Kong collectés en un mois seulement. La principale caractéristique de cette imprimante est le passage de la technologie LCD à la technologie DLP (Digital Light Processing), qui présente de nombreux avantages, notamment une maintenance faible ou nulle, des impressions de très haute résolution et une consommation d'énergie nettement inférieure.

En outre, la Vyper est la première machine de modélisation par dépôt de matière fondue (FDM) à nivellement automatique d'Anycubic. Cette imprimante a été qualifiée de machine facile à utiliser par de nombreux utilisateurs et médias. Grâce à sa fonction de mise à niveau automatique rapide et fiable et à sa technologie de haute précision, les utilisateurs peuvent réaliser de bonnes impressions sans avoir besoin de procéder à des réglages supplémentaires après la configuration initiale.

Ces solutions d'impression 3D sont largement acceptées par les clients et ont été appliquées à des domaines tels que l'éducation, le design industriel, la fabrication de bijoux, les soins médicaux, l'animation, les kits de garage, entre autres. Cette technologie permet de réduire considérablement le temps de production et d'économiser les coûts liés aux exigences d'une modélisation coûteuse dans la fabrication. À Formnext, le point de rencontre international pour la prochaine génération de production industrielle intelligente, Anycubic organise des discussions sur les avantages de l'impression 3D, la façon dont la technologie d'impression 3D peut améliorer les processus de fabrication traditionnels, ainsi que les innovations technologiques et les méthodes de production révolutionnaires de l'industrie de l'impression 3D. À l'avenir, Anycubic continuera de lancer des imprimantes 3D plus pratiques et à la pointe de la technologie, qui permettront à cette dernière de pénétrer dans encore plus d'industries.

« Anycubic se consacre continuellement à la R&D, à la fabrication et au commerce d'imprimantes 3D depuis notre création. Nos imprimantes LCD/DLP/FDM fournissent de nombreuses solutions de fabrication additive pour diverses industries. En participant à cette exposition, Anycubic profite pleinement de la grande opportunité d'échanger des connaissances avec les professionnels de l'industrie, d'apprendre des renseignements de pointe sur l'industrie et d'écouter nos clients. Nous espérons pouvoir contribuer davantage à la croissance du secteur grâce à nos efforts continus », a déclaré James Ouyang, vice-président d'Anycubic.

À propos d'Anycubic

Anycubic est une entreprise leader dans l'industrie de l'impression 3D, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D, fournissant de nombreuses imprimantes abordables, hautement performantes et intelligentes pour différents clients, consommateurs, amateurs, écoles et concepteurs de produits. Depuis notre création en 2015, nous nous sommes engagés à propulser la technologie d'impression 3D afin de permettre aux personnes de tous horizons de laisser libre cours à leur imagination et de transformer la créativité en réalité.

